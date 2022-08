Un retrait en temps opportun est une victoire : LG gagne plus d’argent sans mobile

Maintenant qu’ils ne vendent plus de téléphones et sans pertes continues de leur division Mobile, il semble que les résultats financiers de LG ne pourraient pas être meilleurs.

Cela fait un moment, à peine un an, que LG a quitté l’industrie mobile au moins en tant qu’acteur de premier plan, bien que le fabricant sud-coréen soit toujours bien lié à la fois en tant que fournisseur de composants et lorsqu’il s’agit de maintenir le support promis pour ses anciens utilisateurs , que peu seront migrés vers d’autres marques mais que pour l’instant ils continueront à recevoir Android 12 et, au moins sur quelques mobiles, également Android 13.

Quoi qu’il en soit, il semble que tout soit une bonne nouvelle pour le constructeur sud-coréen maintenant qu’il n’a plus de téléphones portables dans son portefeuille de produits, et comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Police, l’entreprise anticipe déjà que ses résultats économiques amélioré maintenant qu’ils ne vendent plus de smartphones dopés par le meilleur trimestre de l’histoire de leur division électroménager.

Les chiffres ne mentent pas pour LG, qui a enregistré un nouveau record au cours de son deuxième trimestre fiscal de 2022 avec quelque 14,7 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation d’environ 15% par rapport à la même période en 2021, bien que l’augmentation des coûts de production des revenus et des problèmes mondiaux dans les chaînes d’approvisionnement ont assombri cette étape, freinant les bénéfices.

C’est peut-être le réchauffement climatique et non ses produits qui fait croître LG de façon fulgurante, car, comme nous l’avons dit, sa division de solutions d’air et d’appareils électroménagers a connu son meilleur exercice trimestriel de toute son histoire, entrant dans 6,111 millions de dollars et signant le meilleur résultat de toutes les divisions de LG Corporation.

Il est facile de comprendre que, de toute évidence, les téléphones mobiles n’ont pas eu grand-chose à voir avec les meilleurs résultats de l’histoire de la division des appareils électroménagers de LG, mais la vérité est que sans les pertes continues de LG Mobile, les résultats mondiaux sont maintenant plus positifs que jamais. .

Tous les téléphones LG qui recevront Android 12

En ce qui concerne les smartphones, c’est une réalité que LG fête son an cette semaine juste en dehors du secteur en tant que fabricant leader, même si la vérité est qu’il est toujours lié en tant que fournisseur d’écrans, caméras et autres composants à d’autres marques, vendant téléphones pour son réseau 5G en Corée du Sud et travaillant sur la définition de la norme 6G en cours de développement et dans laquelle eux et Samsung sont deux des acteurs les plus impliqués.

LG est toujours lié aux téléphones, oui, mais maintenant il ne perd pas autant d’argent qu’avant la conception et la construction de smartphones, ce que le grand public n’acceptait pas non plus avec la meilleure des critiques, donc au final, il semble que nous ayons tous gagné dans ce mouvement que personne n’attendait d’un constructeur pionnier de l’industrie mobile depuis plus de 20 ans.

Les raisons de son échec sont nombreuses et pas une en particulier, car presque comme Google l’a fait pendant longtemps, la vérité est que LG savait fabriquer de bons mobiles mais il n’était pas clair comment les vendre, en plus de ses pauvres support logiciel, les problèmes techniques continus de plusieurs de ses modèles de base et la mauvaise exécution de projets innovants tels que le LG G5 modulaire, les doubles écrans de son dernier LG V ThinQ ou la dalle en « T » rotative du Wing.

En tout cas, la seule vérité c’est que LG a toujours su être à la pointe et c’est pour ça qu’il nous manque, alors voici cet article pour fêter le fait que ses résultats se sont améliorés… S’ils reviendront un jour , le temps nous le dira !!

Qui prendra la place de LG, et pourquoi son départ du mobile est une mauvaise nouvelle pour vous