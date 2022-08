Apple TV+ serait en pourparlers pour son premier contenu fabriqué au Brésil.

Apple TV + a été lancé en 2019 avec des émissions et des films exclusifs – et bien que la plupart d’entre eux viennent des États-Unis et du Canada, il existe déjà des productions d’autres endroits et dans des langues autres que l’anglais. Cette fois, il semblerait qu’Apple soit désormais en pourparlers pour produire son premier contenu original made in Brazil.

Le rapport vient de Flavio Ricco, un journaliste brésilien connu pour partager des nouvelles exclusives sur la télévision locale. Selon Ricco, Apple TV+ est « intéressé à produire de nouveaux contenus » au Brésil. Les détails ne sont pas clairs à ce stade, mais le journaliste affirme que l’entreprise cherche à « prioriser la qualité et l’authenticité » avec sa nouvelle production locale.

Il convient de noter qu’Apple TV+ est déjà disponible au Brésil et que l’ensemble du catalogue dispose d’un doublage portugais. Cependant, si les rumeurs sont vraies, il devrait également s’agir du premier contenu Apple TV+ enregistré à l’origine en portugais brésilien.

Le premier contenu non anglais sur Apple TV+ était « Téhéran », un thriller d’espionnage de Moshe Zonder avec la plupart des dialogues en hébreu et en farsi. « Losing Alice », un thriller psychologique de Sigal Avin qui a également été produit en Israël, a été enregistré en hébreu et a été doublé en anglais et dans d’autres langues pour sa sortie sur Apple TV+.

Fait intéressant, les deux émissions ont été produites à l’origine pour la télévision israélienne locale, puis acquises par Apple TV + pour le streaming mondial, il ne sera donc pas surprenant que la société suive une approche similaire au Brésil.

Plus de contenu non anglais arrive sur Apple TV+

Comme Apple TV + se développe lentement dans le monde, il est tout à fait logique qu’Apple investisse dans des productions locales pour rendre la plate-forme plus attrayante en dehors des États-Unis. Selon Regarde justeApple TV+ détient désormais 3 % des parts de marché des plateformes de streaming au Brésil, juste derrière Star+ de Disney avec 4 %.

Alors que la première production brésilienne d’Apple TV+ n’est qu’une rumeur, Apple a déjà confirmé qu’elle travaillait sur de nouveaux contenus en langue russe, ainsi que sur la première série en français de la plateforme, qui devrait être diffusée plus tard cette année. Il y a aussi « Pachinko », une émission Apple TV+ (maintenant renouvelée pour sa deuxième saison) avec des histoires racontées en trois langues : coréen, japonais et anglais.

Une grande partie du succès d’Apple TV+ vient de son contenu acclamé par la critique. Le film original d’Apple TV+ CODA a été le premier contenu en streaming à remporter l’Oscar du meilleur film. Cette année également, l’émission humoristique Apple TV+ Ted Lasso a remporté plusieurs prix Critics Choice, tandis que Severance et d’autres émissions ont été nominées pour les Emmys 2022.

Vous pouvez consulter le catalogue complet Apple TV+ en visitant le site Web de la plateforme ou en accédant à l’application Apple TV sur un appareil iOS compatible, Mac, Apple TV ou Smart TV.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :