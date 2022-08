Apple ouvre les candidatures pour son prochain Entrepreneur Camp avec des fondatrices, noires et hispaniques/latines

Apple a ouvert lundi les candidatures pour son prochain Entrepreneur Camp. Cet événement en ligne met en relation les développeurs avec les fondateurs ainsi qu’avec d’autres développeurs d’organisations axées sur les applications qui font partie de groupes sous-représentés, tels que les femmes, les Noirs et les personnes d’origine latine.

Comme décrit par la société sur son site Web, Apple Entrepreneur Camp vise à encourager davantage de personnes à «construire la prochaine génération d’applications de pointe» en les mettant en contact avec des entrepreneurs. La première édition de l’événement a eu lieu en mars de cette année avec des dirigeants et des développeurs des États-Unis, du Brésil, du Guatemala et du Portugal.

Apple Entrepreneur Camp soutient les fondateurs et développeurs sous-représentés d’organisations axées sur les applications alors qu’ils créent la prochaine génération d’applications de pointe et aide à former un réseau mondial qui encourage le pipeline et la longévité de ces entrepreneurs dans le domaine de la technologie.