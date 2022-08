La plus belle montre Huawei coule : écran AMOLED, appels Bluetooth et 10 jours d’autonomie

Bien qu’elle ne soit sur le marché que depuis peu de temps, cette smartwatch Huawei s’effondre de manière considérable. Découvrez pourquoi c’est un bon achat pour votre poupée.

Huawei s’est donné pour mission de créer les plus belles montres connectées du marché, et la Huawei Watch Fit 2 en est la preuve. En plus d’être belle, cette smartwatch peut se vanter d’un grand écran AMOLED, d’appels Bluetooth, d’une autonomie allant jusqu’à 10 jours et de la plus grande remise depuis sa mise en vente. Faites attention, car en ce moment, vous pouvez acheter la Huawei Watch Fit 2 pour seulement 99 euros sur Amazon.

Seulement 2 mois après sa mise sur le marché, cette montre connectée peut être à vous pour 50 euros de moins. Pour ce faire, vous devez activer la case « Appliquer un coupon de 30 € » qui apparaît en dessous du prix initial, comme indiqué dans les images précédentes. Ensuite, il vous suffit de procéder à l’achat et vous verrez comment le prix de la montre descend jusqu’aux 99 euros finaux. Il y a deux choses que vous devez garder à l’esprit. D’une part, que le coupon expire dans quelques jours et, d’autre part, qu’avec Amazon Prime, vous pouvez recevoir la Huawei Watch Fit 2 à la maison en une seule journée.

Huawei WatchFit 2

Achetez la Huawei Watch Fit 2 la moins chère

Avec cette Huawei Watch Fit 2, Huawei a réussi à créer une montre intelligente au design simple, mais en même temps très élégante. En plus d’être beau, c’est un appareil qui ne pèse que 26 grammes (sans la sangle) dans ce modèle Active, vous pouvez donc également être sûr qu’il est extrêmement confortable. L’offre d’Amazon s’applique à la montre bleu clair, qui se combine parfaitement avec l’argent qui entoure le boîtier. De plus, le bracelet peut être facilement remplacé par un bracelet compatible, ce qui vous permet de jouer avec le design.

L’un des grands atouts de cette smartwatch est l’écran AMOLED de 1,74 pouces avec une résolution de 336×480 pixels. C’est un écran de bonne qualité, qui offre des images bien contrastées, nettes et qui ont également fière allure en plein soleil. En plus de cet écran tactile, vous pouvez également interagir avec la montre grâce au bouton situé sur le côté droit.

Activez la case « Appliquer un coupon de 30 € » et procédez à la vente pour prendre la Huawei Watch Fit 2 pour 99 €.

Comme nous l’avons répété tout au long de l’article, la Huawei Watch Fit 2 est une montre connectée, d’où sa connectivité Bluetooth 5.2 pour la connecter à votre mobile. De cette façon, vous pouvez considérablement étendre ses fonctions, permettant ainsi la réception de notifications d’applications telles que WhatsApp, le contrôle de la musique de vos appels mobiles et Bluetooth, l’un des outils les plus utiles. La combinaison du Bluetooth, du haut-parleur et du microphone vous permet d’utiliser la montre directement pour répondre aux appels téléphoniques.

Cette smartwatch en solde est également un excellent compagnon en matière de sport. Avant de commencer, vous pouvez utiliser vos entraînements pour vous échauffer. Plus tard, grâce à ses 97 modes sportifs, vous pourrez effectuer un suivi exhaustif de vos entraînements, avec des données en temps réel. Il dispose d’un GPS, il enregistre donc également les itinéraires que vous suivez lorsque vous vous entraînez loin de chez vous. Au fait, il est étanche, n’ayez pas peur de le porter lorsque vous nagez dans la piscine.

Les fonctions de la Huawei Watch Fit 2 ne s’arrêtent pas là, loin de là. Parmi ses applications, on trouve également la lecture ultra-précise de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène sanguin, l’analyse du sommeil et du stress et le contrôle du cycle menstruel. Bref, vous porterez un Health Manager à votre poignet.

Huawei WatchFit 2

Toutes ces fonctions de la montre connectée peuvent être utilisées pendant des jours sans passer par le chargeur. La batterie de l’appareil lui confère une autonomie de 10 jours en utilisation normale, se réduisant à 7 jours si on la serre au maximum. Malgré cette réduction, on parle d’une autonomie très remarquable.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la Huawei Watch Fit 2, en plus de toujours porter une si belle montre à votre poignet. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures montres connectées du moment en termes de rapport qualité-prix, comme l’était la génération précédente. Si vous voulez une bonne montre intelligente, belle et pas chère, ne manquez pas l’occasion et prenez-la pour seulement 99 euros.

