Testé: la nouvelle batterie portable USB-C GaNPrime 65W d’Anker est le couteau suisse des chargeurs

Les dernières versions d’Anker vont au-delà des conceptions habituelles centrées sur l’iPhone auxquelles nous sommes habitués, offrant des facteurs de forme encore plus performants soutenus par la dernière technologie de charge GaNPrime. Son nouveau PowerCore 65W va encore plus loin en offrant des vitesses de charge USB-C ainsi qu’une batterie portable interne pour recharger l’équipement à la maison ou en déplacement. Mais cette polyvalence justifie-t-elle le prix ?

Aperçu pratique du chargeur Anker GaNPrime PowerCore 65W

Pour clôturer le mois dernier, Anker a lancé une toute nouvelle collection d’accessoires de charge. Présentant certaines de ses options les plus performantes à ce jour, la nouvelle gamme GaNPrime propose six nouvelles offres multiports polyvalentes, toutes soutenues par les dernières technologies USB-C.

Parmi ces nouveaux chargeurs, l’un brise le moule d’être un adaptateur mural typique en passant à une conception 2 en 1. Centrée autour d’une batterie interne, la même technologie de charge GaNPrime imprègne le PowerCore 65W de 10 000 mAh de puissance dans un design (form factor) portable. Mais si cette conception hybride en vaut la peine 99,99 $ le prix est la vraie question, et nous plongeons de plus près.

Voici un aperçu de la fiche technique :

Profitez du meilleur des deux mondes avec un chargeur mural hybride de 65 W et un chargeur portable de 10 000 mAh en un.

Avec 2 ports USB-C et 1 port USB-A, vous pouvez facilement charger jusqu’à 3 appareils à la fois.

Le chargeur portable est équipé du système de charge alimenté au GaN le plus avancé d’Anker, d’une conception empilée innovante, de PowerIQ 4.0 pour une plus grande efficacité et d’ActiveShield 2.0 pour une surveillance intelligente de la température.

Dernièrement, de nombreuses offres portables d’Anker étaient de la variété MagSafe, alors quand j’ai vu que la nouvelle gamme GaNPrime marquait un retour à des facteurs de forme plus performants, j’attendais avec impatience de mettre la main sur le nouveau chargeur hybride de la marque. J’ai pu jouer avec le GaNPrime PowerCore 65W au cours des derniers jours et j’ai déjà trouvé qu’il s’agissait d’un chargeur polyvalent et riche en fonctionnalités.

Dès sa sortie de l’emballage, le nouveau GaNPrime PowerCore 65W a la même qualité de construction haut de gamme que le reste de la nouvelle gamme d’Anker que nous avons examinée le jour du lancement. Le boîtier est composé d’un plastique adhérent associé à des panneaux métalliques imitatifs qui cherchent à rehausser le look; ce n’est pas l’extérieur le plus haut de gamme, mais il devrait pouvoir résister à être jeté dans votre sac et autres dans le futur. Et après tout, vous payez pour la technologie de charge qui se trouve à l’intérieur sur une jolie couche de peinture à l’extérieur.

En ce qui concerne cette technologie de charge réelle, Anker emballe cette fois-ci sa nouvelle puissance GaNPrime. Tout comme la gamme dans son ensemble, cette nouvelle technologie arrive comme une alternative à la spécification GaN III concurrente avec une grande partie des mêmes caractéristiques. Bien que la marque ajoute des fonctionnalités supplémentaires qui aident à réguler les températures, à prioriser les appareils de charge qui en ont le plus besoin, et plus encore.

Spécifiquement pour le GaNPrime PowerCore 65W, Anker propose une conception à 3 ports capable de fournir 65W de puissance à la fois. C’est assez de jus pour alimenter votre MacBook lors de vos déplacements, surtout s’il s’agit d’une variante 13 pouces des machines M1 ou M2, ainsi que pour compléter un iPhone et des AirPods.

Bien sûr, trois ports ne sont peut-être pas le plus non plus, mais c’est certainement suffisant pour le cas d’utilisation qu’Anker recherche ici. Il ne s’agit pas d’un chargeur capable de gérer toutes les applications lancées sur son chemin, mais plutôt d’un couteau suisse qui peut faire beaucoup tout en prenant relativement peu de place dans votre sac.

La batterie interne, qui vous permet d’emporter les capacités de charge murale typiques, se penche surtout sur cette flexibilité. Toutes les fonctionnalités de GaNPrime sont centrées sur une batterie interne de 10 000 mAh qui peut fournir plus qu’assez de puissance pour recharger plusieurs fois les smartphones et autres, ainsi que pour recharger des gadgets plus gourmands en énergie comme les MacBook et autres.

Et quand vient le temps de se recharger, il y a une prise de courant CA typique intégrée à l’arrière. Cela complétera non seulement la batterie interne, mais fournira également une charge directe à vos appareils en même temps. C’est une fonctionnalité intéressante à voir incluse, car beaucoup d’options plus abordables qui prennent la même forme que la dernière d’Anker vous permettent uniquement de recharger votre smartphone ou la batterie portable elle-même – pas les deux en même temps.

Tout cela s’accumule pour offrir ce qu’Anker lui-même appelle le meilleur des deux mondes, du moins en termes de marché des chargeurs. Et je dois franchement convenir que le chargeur GaNPrime PowerCore 65W offre la fonctionnalité domestique et portable. Alors que d’autres chargeurs multi-appareils vous aident à réduire la construction dans votre EDC ou sur la table de chevet, le dernier d’Anker accomplit les deux et parvient à les faire aussi bien. Il y a très peu de compromis à trouver, ce qui justifie largement la 100 $ étiquette de prix.

