Tous les appareils que nous avons examinés sur Netcost-security.fr en juillet

Juillet a été un mois particulièrement prolifique chez Netcost-security.fr en matière d’analyse. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas testé autant d’appareils en un seul mois (on parle de 13 « gadgets »), alors nous nous sommes dit que ce serait peut-être une bonne idée de rassembler tous nos avis dans un seul article et, si le truc est bien reçu, nous répéterons l’exercice dans les mois à venir.

Au cours de ce deuxième mois d’été, nous avons touché au total huit mobiles, deux paires d’écouteurs sans fil, deux bracelets intelligents et un robot aspirateur. Une sélection très variée avec des conclusions (et des notes) pour tous les goûts.

Comme vous pouvez l’imaginer, les protagonistes incontestés de ce mois de juillet ont été le Google Pixel 6a et le Nothing Phone (1), deux mobiles tant attendus que nous sommes même venus comparer dans un duel uniquement à la hauteur du nouveau Huawei Freebuds Pro 2 et Google Pixel Buds Pro.Pour le reste, on a beaucoup touché au milieu de gamme (mention spéciale aux POCO F4 et POCO X4 GT), à l’occasion « surprise mobile », un robot haut de gamme aspirateur et deux des bracelets intelligents les plus performants de l’année, le Xiaomi Smart Band 7 et le Huawei Band 7.

Ci-dessous, nous vous laissons la liste complète des critiques ainsi que divers liens d’achat.

GooglePixel 6a. Évalué avec 92 points, le Pixel 6a est le mobile dont nous avions besoin en 2022. Il se présente dans un format confortable et compact et avec une grande qualité de fabrication. Il offre également des performances haut de gamme et un système de caméra de haute qualité pour son prix

Nothing Phone (1). Avec 80 points, c’est une révolution qui n’est peut-être pas à la hauteur des attentes générées. Malgré tout, il se distingue par son design original et percutant, un logiciel aux nombreuses possibilités et un combo caméra extrêmement réussi.

Google Pixel Buds Pro.85 points pour les nouveaux écouteurs sans fil de Google, qui se distinguent par leur excellente qualité sonore et leur excellente autonomie et charge. Ils sont aussi confortables que légers et disposent d’une suppression active du bruit.

Huawei Freebuds Pro 2. Au lieu de cela, son homologue, le Huawei Freebuds Pro 2, grimpe jusqu’à 95 points, étant à notre avis la meilleure chose que vous puissiez acheter aujourd’hui.

Xiaomi Smart Band 7. Bien qu’avec un autre nom, le meilleur Mi Band à ce jour reste à 78 points, principalement en raison d’une autonomie moindre et d’une augmentation de prix qui ne justifie peut-être pas les améliorations par rapport au modèle précédent, un Mi Band 6 qui s’est avéré être parfait à tous points de vue.

Huawei Band 7. En revanche, le Huawei Band 7 reste à 85 points grâce à la bonne taille de son écran et son autonomie allongée. Bien sûr, comme pour le bracelet Xiaomi, il y a peu de changements par rapport à la génération précédente.

POCO F4. 85 points pour le nouveau tueur phare de POCO, qui dispose d’un écran de haute qualité et de performances à la hauteur des meilleurs.

POCO X4 GT. De son côté, le POCO X4 GT (disponible dans la boutique en ligne de la marque) a atteint 86 points, le tout grâce à ses performances et sa prodigieuse autonomie. Une très bonne alternative au précédent POCO F4.

Motorola moto g62 5G. 79 points qui reviennent au Motorola moto g62 5G, l’un des derniers Motorola avec 5G dans le secteur des 200 euros. Il se démarque par son écran 120Hz et par la pureté de My UX, habituelle dans les mobiles de la marque.

vivo X80 Pro.Le haut de gamme de Vivo obtient un score de 90, en partie grâce à son design exquis, son écran fluide et ses superbes performances. Son prix élevé justifie sa section photographique premium, qui est parmi les plus élevées d’Android.

realme Narzo 50. Disponible pour un peu plus de 200 euros, le realme Narzo 50 obtient 75 points et un très bon équilibre entre écran, batterie et performances.

OnePlus Nord 2T 5G. 90 points pour cette version améliorée du OnePlus Nord 2 5G, un manuel moyen-haut de gamme chargé de puissance et doté d’une batterie spectaculaire. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

Roborock S7 Pro Ultra. Enfin, nous apprécions le Roborock S7 Pro Ultra avec 95 points, peut-être l’aspirateur robot le plus avancé du marché. Toute une cuve de nettoyage automatique.

