LG apportera bientôt la mise à jour Android 12 sur le LG Q52

LG a récemment publié la mise à jour Android 12 pour le LG G8. Et quelques jours plus tard, LG a annoncé le calendrier des mises à jour pour le troisième trimestre 2022. C’est assez impressionnant car LG propose toujours les mises à jour appropriées en temps opportun après la sortie du marché mobile. Eh bien, le calendrier annoncé par LG concerne la Corée du Sud. Mais d’autres régions suivront bientôt ces mises à jour.

Le calendrier de mise à jour de LG pour le reste du troisième trimestre 2022 comprend des mises à jour majeures d’Android 12 ainsi que des mises à jour incrémentielles et de sécurité. C’est la même entreprise qui a quitté le marché des smartphones il y a environ un an. Il est difficile de croire que LG fait un excellent travail malgré son éloignement du marché alors que certaines entreprises actives ont du mal à fournir des mises à jour à temps.

Voici le calendrier complet des mises à jour Android pour le téléphone LG au troisième trimestre 2022 :

Mise à jour des performances du LG Q52

Mise à jour des performances du LG Velvet

Améliorez la sécurité de votre téléphone avec les mises à jour de sécurité de Google

Mise à jour des performances Q92 5G

Améliorez la sécurité de votre téléphone avec les mises à jour de sécurité de Google

Mise à jour des performances LG WING ThinQ

Améliorez la sécurité de votre téléphone avec les mises à jour de sécurité de Google

LG Velvet, LG Q92 et LG Wing recevront des mises à jour de sécurité dans le reste du troisième trimestre. Mais l’attraction principale ici est certainement le LG Q52 qui recevra enfin une mise à jour stable d’Android 12 ce mois-ci ou le mois prochain.

Le LG Q52 est sorti en 2020 avec Android 10. Plus tard, le téléphone a reçu sa première mise à jour majeure Android 11. Et donc Android 12 sera la deuxième mise à jour majeure de l’appareil. Il peut également s’agir de la dernière mise à jour du LG Q52. Comme mentionné précédemment, la mise à jour sera d’abord publiée en Corée du Sud, puis dans différentes régions.

LG a également averti que le calendrier peut changer en fonction du processus de développement et d’approbation du transporteur. Voici la déclaration de la page officielle de LG.

Le calendrier de progression de la mise à niveau peut changer en fonction du processus de développement et d’approbation du transporteur, donc s’il y a un changement de calendrier, nous vous en informerons à nouveau.

Si vous êtes un utilisateur du LG Q52 en Corée du Sud, vous recevrez bientôt la mise à jour. Nous partagerons les nouvelles sur notre site Web une fois que l’Android 12 sera disponible pour le LG Q52. La principale raison d’être enthousiasmé par la mise à jour d’Android 12 est plusieurs nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles que la fonction de confidentialité qui affichera les icônes de caméra/microphone lors de l’utilisation, choisir entre un emplacement approximatif et précis, des menus de sécurité et d’urgence, une nouvelle interface utilisateur, et bien plus encore.

