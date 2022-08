Ce Samsung pliable est également mis à jour avec le correctif de sécurité d’août

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G de Suisse avec la version de firmware F707BXXU6GVG5.

Alors que même Google n’a pas encore publié la mise à jour Android d’août, Samsung met déjà à jour ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité.

Ainsi, après avoir récemment déployé cette mise à jour, à la fois dans le Galaxy S22 et dans les Galaxy S20 et S21, le géant coréen a également commencé à mettre à jour son deuxième terminal pliable de type clapet, le Samsung Galaxy Z Flip 5G, avec le patch d’août Sécurité 2022.

La mise à jour Android d’août 2022 est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip 5G

Comme indiqué par SamMobile, la firme coréenne a commencé à publier la mise à jour Android d’août sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G en Suisse et elle devrait atteindre le reste des pays européens dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle version logicielle est déployée sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G en Suisse avec la version de micrologiciel F707BXXU6GVG5 et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui comprend des corrections de bogues et de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité générales et des améliorations des performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est sorti en juillet 2020 avec One UI 2.5 basé sur Android 10, plus tôt l’année dernière, il a été mis à jour vers One UI 3.0 basé sur Android 11, et au début de 2022, il a reçu One UI 4.0 basé sur Android 12.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.