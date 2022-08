Kuo: Apple s’appuie sur Sunny Optical pour la plupart des objectifs de l’appareil photo principal de l’iPhone 14

Dans sa dernière analyse, Ming-Chi Kuo affirme que le chinois Sunny Optical sera le plus grand fournisseur d’objectifs 7P à large caméra pour la série iPhone 14, dépassant le consensus du marché selon lequel Largan et Genius auraient été les fournisseurs les plus importants pour cette génération.

Sunny Optical est encore à peu près un nouveau fournisseur pour la société Cupertino, car il a commencé à faire partie de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone l’année dernière. Désormais, la société est responsable de la plupart des objectifs 7P à large caméra pour la série iPhone 14. Kuo explique :

L’allocation d’expédition de l’objectif large 7P haut de gamme de Sunny Optical (utilisé dans deux iPhone 14 Pro haut de gamme) et de l’objectif large 7P bas de gamme (utilisé dans deux iPhone 14 bas de gamme) était de 50 à 60 % et de 55 à 65 %. , respectivement. La proportion de l’offre de Largan et de Genius est à peu près la même.

L’analyste affirme que Sunny Optical a augmenté « de manière significative » sa capacité, il continuera donc la guerre des prix pour obtenir plus de commandes et augmenter l’utilisation. De plus, pour la série iPhone 15, Sunny Optical pourrait devenir le principal fournisseur de la lentille ToF en 2023.

Kuo donne un peu plus de contexte sur ce qui se passe dans le scénario de la chaîne d’approvisionnement pour la série iPhone 14 :

La série iPhone 14 aura une amélioration importante sur ses caméras. Par exemple, les analystes s’attendent pour la première fois à un capteur large de 48 mégapixels.

Alors qu’un 48MP pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités, il est probable qu’Apple continuera à prendre des photos en 12MP, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les modèles réguliers d’iPhone 14 resteront avec un capteur 12MP dans tous les objectifs.

En juin, Kuo a déclaré que le téléphone 14 représenterait également la mise à niveau la plus importante de la caméra frontale pour smartphone d’Apple depuis des années. L’analyste prédit que le nouvel appareil photo sera doté d’une mise au point automatique, ce qui devrait se traduire par une qualité nettement meilleure pour la capture de photos et de vidéos par rapport à l’appareil photo à mise au point fixe actuel. De plus, il s’attend également à une plus grande ouverture f/1.9.

