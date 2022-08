Redmi Note 9 reçoit la mise à jour MIUI 13 basée sur Android 12

L’attente est finalement terminée! Xiaomi a commencé à déployer MIUI 13 basé sur Android 12 pour Redmi Note 9. Pour le moment, la disponibilité de la mise à niveau est limitée à la vanille Redmi Note 9, elle sera bientôt disponible pour les autres téléphones de la série Note 9. Le nouveau logiciel est lancé avec un tas de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de nouveaux correctifs de sécurité. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Redmi Note 9 MIUI 13.

Le firmware Android 12 est mis en ligne avec V13.0.1.0.SJOMIXM version du micrologiciel pour la variante mondiale de Redmi Note 9, un déploiement plus large devrait suivre bientôt dans d’autres régions. La série Note 9 a été introduite en 2020 avec le système d’exploitation Android 10, l’année dernière, l’appareil a reçu sa première mise à jour logicielle majeure sous la forme d’Android 11. Plus tard, a reçu un OTA incrémentiel MIUI 12.5 Enhanced Edition. Et maintenant, il est temps pour la deuxième grande mise à niveau du système d’exploitation, si vous utilisez le Redmi Note 9, vous pouvez maintenant passer à MIUI 13 basé sur Android 12.

Xiaomi pousse le MIUI 13 OTA avec le correctif de sécurité mensuel de juillet 2022, parallèlement aux nouvelles fonctionnalités. En parlant des fonctionnalités, le changelog confirme la prise en charge du nouveau système de widgets. En dehors de cela, le nouveau skin apporte un système de stockage de fichiers optimisé, un moteur d’optimisation de la RAM, une optimisation de la priorité du processeur, une durée de vie de la batterie prolongée jusqu’à 10%, de nouveaux fonds d’écran, une barre latérale et d’autres fonctionnalités. Le journal des modifications confirme également que la mise à niveau est basée sur Android 12, ici vous pouvez consulter le journal des modifications.

Mise à jour Redmi Note 9 MIUI 13 – Journal des modifications

MIUI 13 Nouveau : un nouvel écosystème de widgets avec prise en charge des applications Optimisation : stabilité globale améliorée

Système MIUI stable basé sur Android 12 Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en juillet 2022. Sécurité accrue du système.

Plus de fonctionnalités et d’améliorations Optimisation : prise en charge de l’accessibilité améliorée pour le téléphone, l’horloge et la météo Optimisation : les nœuds de carte mentale sont désormais plus pratiques et intuitifs



Si vous possédez un smartphone Redmi Note 9, vous pouvez désormais mettre à jour votre téléphone avec la nouvelle mise à jour Android 12. Bien que, pour le moment, il soit en phase de roulement et sera disponible pour tous dans les prochains jours. Vous pouvez vous diriger vers les paramètres puis les mises à jour du système pour vérifier les nouvelles mises à jour. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à jour manuellement votre smartphone vers MIUI 13 avec la ROM de récupération.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

