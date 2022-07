Ce Nokia 5110 Communicator avec Android va vous effrayer

C’est un design « hacker » et pas quelque chose que vous pouvez acheter, mais il sert de démonstration de ce que la communauté Android peut faire si elle y pense… Brutal !

On connaît déjà le goût de Nokia, après sa renaissance avec HMD Global, pour récupérer ses classiques du Nokia 3310 4G au mobile Matrix, le Nokia 8110, et même sa dernière création inspirée de Xpress Music sous le nom de Nokia 5710 XpressAudio.

En tout cas, cette fois, nous ne vous apportons rien de Nokia lui-même, mais plutôt un autre exercice d’audace de la scène Android, qui a baissé avec la maturité de la plate-forme mais est toujours capable de nous présenter des développements impressionnants comme ce Nokia 5110 digne du patronyme Communicator et que l’on pourrait décrire comme un feature phone qui a complètement mangé un téléphone Android sur le gril.

Le design est une véritable virguería, le travail d’un hacker avec de bonnes compétences en électronique et en bricolage qui se fait appeler befinitiv sur YouTube, une plateforme où il a posté la vidéo où il présente sa création, battue, oui, par la jeunesse du design et le peu de soin apporté au détail de cette première phase de développement.

Dans tous les cas, nous pouvons vous dire qu’à partir d’un Nokia 5110 d’origine, de l’usine, ce développeur a réussi à intégrer un petit smartphone Android entièrement fonctionnel dans la zone de la batterie, en particulier un Soyes XS11 Mini qui, comme vous le verrez, a souffert sur son écran des intempéries de la construction.

Nokia N73 : encore un retour de Nokia, mais celui-ci sans trop de nostalgie et avec 200 mégapixels

À l’avant, c’est toujours un Nokia 5110 tel que vous le connaissez, mais les surprises sont derrière car lorsque nous retirons ce que serait la batterie, nous trouvons un clavier QWERTY physique complet et également sans fil, qui communique à merveille avec ce Soyes XS11 Mini caché sous le couvercle du clavier redessiné.

Le smartphone est très basique, pourquoi chercher autrement ce que vous recherchez, et dispose d’un écran de 2,5 pouces, d’un chipset quad-core, de 1 Go de RAM et de 8 Go de mémoire interne, d’une connectivité complète jusqu’à 3G, double SIM , Wi-Fi, aGPS et Bluetooth 4.0 LE. Évidemment, les caméras principales qui restent derrière ne fonctionneront pas, mais celle de devant fonctionnera, et nous ne savons pas comment le problème d’insertion et de retrait des cartes ou de chargement a été résolu.

Quoi qu’il en soit, l’exercice de design est magnifique et ce Nokia 5110 Communicator qui n’a jamais vu le jour -mais maintenant il le fait- méritait de savourer un peu de battage médiatique… Nous verrons s’il existe de nouvelles versions plus soignées !

Pour finir, et au cas où vous voudriez enquêter ou le faire vous-même, le bon gars de befinitiv a publié tous les codes et sources de son travail sur GitHub, dans ce lien la partie clavier et aussi dans cet autre la partie téléphone.

Quels sont les meilleurs téléphones Nokia de 2022 ? Guide d’achat