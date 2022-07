30 jours avec le realme Narzo 50: c’est un milieu de gamme au milieu de 2022

Comment se comporte le realme mobile ? C’est tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

Fini le temps où lorsqu’on lui demandait « Quel mobile devrais-je acheter avec 200 euros ? », Xiaomi monopolisait les réponses. realme est devenu une alternative solide aux entreprises « bon marché » que l’on peut considérer comme plus traditionnelles. Son catalogue contient des options plus qu’intéressantes en dessous de 300 euros, comme le realme 9 et le realme 9i.

Au cours du dernier mois, j’ai eu l’occasion d’utiliser le realme Narzo 50 comme appareil personnel, un appareil mis en vente il y a quelques semaines pour 219 euros. C’est un milieu de gamme classique, un appareil qui doit rivaliser dans la gamme de prix la plus encombrée du paysage Android.

Il compte le faire avec un design dans le plus pur style realme, un écran 120 Hz, l’un des processeurs de jeu de MediaTek et 3 caméras arrière, entre autres caractéristiques. Je vous raconte mon expérience dans chacune de ces sections, c’est un vrai milieu de gamme au milieu de 2022.

realme Narzo 50, avis et score

realme Narzo 50, avis et note d’Netcost-security.fr Dois-je acheter le Realme Narzo 50 ? Pour Un design avec de la personnalité

120 Hz qui apportent de la fluidité

Performances de solvant

Une autonomie qui donne la tranquillité d’esprit Contre Il y a des rivaux avec un front mieux utilisé

Manque de cohérence dans la photographie conclusion realme nous présente un milieu de gamme classique qui se conforme dans toutes ses sections, c’est une option équilibrée qui n’est pas surprenante, mais c’est précisément là que réside l’une de ses vertus. Ponctuation Realme Narzo 50

Prix ​​Realme Narzo 50 et où acheter

Le realme Narzo 50 a un prix officiel de 219,99 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est disponible en noir et en bleu éclatant, que j’ai eu l’occasion d’essayer.

Il peut être acheté sur la boutique en ligne officielle de realme, ainsi que sur d’autres sites Web tels que PcComponentes.

Realme Narzo 50

Fiche technique des caractéristiques

Realme Narzo 50 Caractéristique Dimensions 161,1 x 75,5 x 8,5 mm

194 grammes Filtrer ACL de 6,6 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz Processeur MediaTek Helio G96 RAM 4/6 Go Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Stockage 64/128 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50MP f/1.8, 1/2.76″

2 Mpx Noir et blanc f/2.4

Macro 2MP f/2.4

Frontale :

16MP f/2.0 Tambours 5000mAh

Charge rapide jusqu’à 33W Les autres USB Type-C

360 détection de lumière

lecteur d’empreintes digitales latéral

déverrouillage du visage

double haut-parleur

Port casque 3,5 mm connectivité Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6

NFC

Où est situé le Realme Narzo 50 ?

Pour un peu plus de 200 euros, le realme mobile se présente comme le milieu de gamme classique par excellence. Il fait partie de l’un des secteurs les plus fréquentés de la scène Android, la tranche entre 200 et 250 euros. On y trouve d’autres appareils de la même entreprise, comme le realme 9i.

realme 9i

D’autres grands comme Xiaomi ont également de bonnes alternatives dans cette gamme de prix, des rivaux coriaces pour ce domaine. Des appareils comme le POCO M4 Pro, ou même des terminaux Redmi, lui résistent et rendent la décision d’achat un peu plus compliquée.

POCO M4 Pro

Conception et affichage

Le realme Narzo 50 dispose d’un écran IPS de 6,5 pouces qui occupe presque tout son devant, à l’exception d’un petit menton et d’un trou qui abrite sa caméra frontale. C’est un panneau qui a l’air bien, avec des couleurs assez puissantes (bien qu’étant IPS) et une netteté plus que suffisante. Les cadres pourraient être mieux utilisés, oui, mais nous sommes face à un bon écran.

On retrouve également un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend tout plus fluide. Et il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Il s’agit d’un taux de rafraîchissement adaptatif, qui varie en fonction du contenu que vous visualisez. Il a 6 niveaux : 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. Cela n’a pas de sens de gaspiller la mise à jour de la batterie à un taux de 120 Hz si vous regardez des photos dans votre galerie, mais cela n’a pas de sens. est utile lorsque vous vous déplacez dans les différents menus pour augmenter la vitesse. Le panneau de ce realme s’adaptera à ce qui a le plus de sens à tout moment.

L’arrière du Narzo 50 est disponible en noir et bleu clair (c’est le modèle que j’ai pu tester) ce qui lui va plutôt bien. Il a un motif rayé dans sa partie centrale qui est plus exposé lorsque la lumière le frappe, et qui lui donne une touche différente qui est déjà devenue une marque de fabrique pour realme.

Sur les côtés, il abrite non seulement les boutons de verrouillage et de volume, mais également un lecteur d’empreintes digitales avec lequel vous pouvez y accéder en toute sécurité. Il se trouve dans une position confortable, à hauteur du pouce, et fonctionne assez rapidement sans trop de pépins. Une prise casque est logée au bas de ce realme, en plus d’une entrée USB-C pour le chargeur.

Mon expérience au quotidien

Le realme mobile s’est bien comporté au quotidien, j’ai trouvé des performances fluides et je n’ai eu aucun problème à profiter de toutes ces applications que j’utilise régulièrement. WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube et d’autres jeux comme Clash Royale se sont déplacés sans aucune difficulté. Son processeur est le Helio G96 de MediaTek, une puce à 8 cœurs et 7 nanomètres. Il possède 4 cœurs Cortex A55 et 4 autres A53 qui se déplacent à 3,5 GHz.

Ce n’est pas une puce haut de gamme, mais c’est un processeur assez solvable, et il s’y conforme. Vous pourrez profiter des jeux confortablement, bien que si vous êtes un utilisateur exigeant qui souhaite tirer le meilleur parti des titres les plus puissants, ce n’est pas votre appareil.

realme UI 3.0 est la couche de personnalisation qu’intègre ce Narzo 50. Je l’ai essayé à d’autres occasions, comme lorsque j’ai passé quelques semaines avec le realme 9 Pro+, et bien que ce ne soit pas ma couche préférée, cela fonctionne bien. Cependant, il y a un point qui ne me semblait pas positif, le bloatware. Il est livré avec des applications préinstallées qui, honnêtement, dans la plupart des cas, la seule chose qu’elles font est de gêner.

Autonomie

Au cours des dernières semaines, j’ai passé une grande partie de la journée à l’extérieur et ce royaume n’a eu aucun problème à me suivre. Il a une batterie de 5 000 mAh qui a duré sans me laisser tomber, environ 8 heures de temps d’écran. C’est l’un des points forts de l’appareil chinois, pratiquement n’importe quel utilisateur peut être satisfait de ses performances.

Si vous n’êtes pas trop exigeant, vous pouvez même atteindre deux jours d’utilisation. Le week-end, à des moments où je n’étais pas aussi accro au smartphone, j’ai réussi à passer près d’une journée et demie sans passer par le chargeur. Avec la batterie realme Narzo 50, vous investissez dans la tranquillité d’esprit.

Le smartphone realme a également une charge rapide de 33W, j’ai pu le recharger complètement à partir de zéro en un peu plus d’une heure, ce qui m’a sauvé à plusieurs reprises. Si l’on ajoute à sa bonne autonomie le fait qu’un bon pourcentage de charge peut être récupéré en seulement quelques minutes connectées, on se retrouve face à l’un des principaux points forts de l’appareil.

appareils photo

On croise 3 caméras dans le module arrière de ce realme Narzo 50. L’appareil chinois a un capteur principal de 50 mégapixels et f/1.8, une caméra macro de 2 mégapixels et f/2.4 et un dernier capteur pour le noir et blanc qui se répète avec 2 mégapixels. C’est une configuration à laquelle nous sommes assez habitués, une gamme typique dans cette gamme de prix.

Vous pourrez prendre de bonnes photos avec ce realme lorsque les conditions seront réunies. En plein jour, avec une bonne luminosité, les images prises par le mobile chinois bénéficient d’un piqué et d’une interprétation correcte des couleurs. Ce n’est pas surprenant, mais vous collecterez des images de qualité, avec une bonne plage dynamique et suffisamment de détails.

S’il est vrai que vous n’appréciez pas la cohérence des terminaux plus chers, il y aura des moments où avec seulement quelques minutes de différence, vous pourrez obtenir de bonnes images et d’autres moins belles. En tout cas, je n’ai rien à redire sur la plupart des clichés.

Comme d’habitude, les choses se compliquent lorsque le soleil se couche. Le manque de lumière se traduit par moins de détails, du bruit apparaît et la qualité globale des prises de vue est fortement réduite. Cependant, et si on le compare avec des rivaux directs, il ne fait pas mal son boulot. Vous aurez la possibilité de prendre des photos plus que décentes pendant la nuit.

J’obtiens des conclusions similaires avec le selfie de ce realme. Il ne se démarque pas, mais vous pourrez obtenir des images avec un niveau de détail suffisant et des couleurs attrayantes. Encore une fois, la qualité baisse un peu quand vient la nuit, ce qui ne nous surprend pas. De manière générale, il s’agit d’un bon ensemble de caméras, il ne se démarque pas de ses concurrents mais il saura satisfaire la plupart des utilisateurs.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.