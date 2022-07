6 codes téléphoniques auxquels vous devez faire attention : ne décrochez pas si vous n’êtes pas sûr

Si vous voyez des appels manqués sur votre mobile provenant de numéros avec ces préfixes, ne les retournez pas : c’est une arnaque.

Chaque jour, de plus en plus de criminels tentent de nous escroquer en utilisant notre appareil mobile et ces derniers temps, la soi-disant arnaque aux appels manqués prolifère. Ce type d’escroquerie consiste en ce que les criminels vous laissent un appel manqué pour que vous le retourniez et si vous le faites, vous appelez un numéro payant dans lequel le prix à la minute est très élevé et tout ce tarif spécial qu’ils vous facturent va directement dans la poche des escrocs.

Pour cette raison et pour vous éviter d’être victime de cette arnaque, nous venons aujourd’hui découvrir les 5 préfixes téléphoniques avec lesquels vous devez faire attention. Notre recommandation à cet égard est de ne jamais prendre d’appel d’un numéro avec ces préfixes si vous n’êtes pas sûr de connaître la personne à l’autre bout de la ligne.

Quels numéros de téléphone sont dangereux ?

L’arnaque aux appels manqués ne fonctionne que lorsque vous recevez un appel d’un numéro étranger, car, s’il s’agit d’un numéro français, même si vous le retournez, votre opérateur téléphonique ne vous facturera rien, car pratiquement tous les tarifs mobiles ont des appels illimités.

De cette façon, les numéros de téléphone dont vous devez vous méfier sont tous ceux qui ont un préfixe extérieur à l’France et puisque évidemment ni vous ni moi ne connaissons par cœur les préfixes de toutes les provinces d’France, la chose la plus sensée à faire lorsque nécessaire est de consulter cette liste complète que nous avons préparée avec tous les préfixes de l’France.

En plus de ces appels de numéros étrangers, vous pouvez également recevoir des appels de numéros espagnols qui, bien qu’ils ne vont pas vous arnaquer, vont essayer de vous faire acheter certains services auprès des compagnies de téléphone et d’électricité, principalement. Afin que vous puissiez les identifier rapidement, nous avons également compilé tous les numéros de SPAM suspects en France dans ce guide complet.

Dans tous les cas, si vous souhaitez éviter les appels SPAM sur vos numéros mobiles, nous vous recommandons de vous inscrire à la liste Robinson pour éviter d’être appelé.

Ce sont les préfixes téléphoniques qui laissent les appels manqués pour vous arnaquer

Une fois que vous saurez quels numéros de téléphone sont dangereux, nous allons détailler les six préfixes téléphoniques qu’il faut éviter à tout prix, puisqu’ils ne demandent qu’à ce que vous les rappeliez pour conserver votre argent.

Connaissez-vous l’arnaque aux appels manqués ?

Ne revenez pas 📞 perdu de ces préfixes 355👉Albanais

225👉Côte d’Ivoire

233👉Ghanéen

234👉Nigéria pic.twitter.com/TjVcAivkLb – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 28 juillet 2017

Voici les 6 préfixes téléphoniques frauduleux et leur origine :

212: Maroc

225: Côte d’Ivoire

233 : Ghana

234 : Nigérian

355 : albanais

387 : Bosnie-Herzégovine

Comment identifier les préfixes frauduleux

En plus de vous assurer de ne renvoyer aucun appel d’un numéro avec ces préfixes, le moyen le plus simple d’identifier les préfixes frauduleux est d’activer le service d’identification de l’appelant et de protection anti-spam sur votre mobile Android. Pour ce faire, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :