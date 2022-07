Apple Watch SE 2 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Apple présentera probablement l’Apple Watch SE 2 en 2022. Quelques années après l’introduction du modèle original, la société prépare une deuxième génération. Bien que peu de choses devraient changer, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les plans actuels d’Apple pour cette montre.

Conception et taille

Dans l’un de ses Allumer bulletins d’information, BloombergMark Gurman a déclaré que l’Apple Watch SE 2 n’aurait pas le plus grand écran introduit avec l’Apple Watch Series 7. Il a déclaré :

Le SE s’en tiendra à la taille d’écran du modèle actuel, plutôt que de passer à la plus grande taille de la série 7. Mais il peut obtenir la même puce S8 que la série 8, une mise à niveau du S5 dans le SE actuel à partir de 2020.

Dans cet esprit, il n’est pas clair si Apple apportera un affichage permanent avec ce modèle. Même avec 40 mm et 44 mm, Apple Watch Series 5 et Apple Watch Series 6 comportaient toutes deux cette technologie. En dehors de cela, ne vous attendez pas à des changements radicaux, comme on le dit pour l’Apple Watch Pro.

L’Apple Watch SE 2 sera-t-elle équipée du même processeur ?

L’Apple Watch SE d’origine comprend la puce S5, qui a été rendue disponible avec l’Apple Watch Series 5. Elle était similaire à celle introduite auparavant, la S4.

Actuellement, des rumeurs suggèrent que l’Apple Watch Series 8 comportera le même processeur que la génération actuelle – et celle qui la précède. Avec la puce S6, Apple a pu la rendre 20 % plus rapide que l’ancien modèle.

Étant donné qu’Apple n’a pas mis à jour le processeur au cours de ces dernières années, il est probable que la puce Apple Watch SE 2 sera aussi rapide que celle disponible sur l’Apple Watch Series 8 ou « Pro », bien que certaines fonctionnalités puissent manquer.

Quels capteurs l’Apple Watch SE 2 aura-t-elle ?

L’Apple Watch SE d’origine ne comporte pas l’application Blood Oxygen ni l’application ECG. Bloomberg‘s Mark Gurman a déjà signalé que cette montre n’aura pas le capteur de température corporelle tant attendu, ce qui indique qu’Apple pourrait ajouter le moniteur d’oxygène sanguin ou au moins la possibilité de prendre un ECG avec l’Apple Watch SE 2.

En dehors de cela, il se peut qu’Apple envisage de mettre à jour certains des capteurs les plus anciens à la lumière de l’annonce de l’Apple Watch Series 8.

Prix

Alors qu’Apple prévoit enfin de se débarrasser de l’Apple Watch Series 3, l’Apple Watch SE 2 sera probablement la version économique pour ceux qui envisagent de se procurer une Apple Watch.

Si les plans ne changent pas, attendez-vous à ce que la deuxième génération de l’Apple Watch SE 2 démarre à partir de 279 $, soit le prix actuel du modèle d’origine. Sur Amazon Store, il est possible de trouver la génération actuelle dans une meilleure offre.

Quand Apple lancera-t-il l’Apple Watch SE 2

Cette Apple Watch sera probablement annoncée en septembre. Si Apple suit la tendance des années précédentes, il sera dévoilé lors de l’événement iPhone 14 d’ici quelques semaines.

Au final

Ce sont les rumeurs jusqu’à présent sur l’Apple Watch SE 2. Ne vous attendez pas à des améliorations majeures, mais juste quelques ajustements ici et là. Lorsque Apple a lancé cette montre, la société a déclaré qu’elle pourrait être la solution idéale pour les personnes âgées ou les enfants qui n’ont pas d’iPhone.

Voyons si la société change de stratégie et comment cette montre sera positionnée avec l’Apple Watch Series 8 et une rumeur selon laquelle Apple Watch Pro devrait être lancée dans quelques mois.

Êtes-vous enthousiasmé par ce nouveau modèle Apple Watch SE? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :