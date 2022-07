Qualité audio assurée : ce sont les meilleurs écouteurs sans fil de Sony

Si vous voulez des écouteurs Sony sans fil, vous trouverez dans ce guide les meilleurs modèles. Bouton, bandeau, pour faire du sport…

Sony est synonyme de qualité garantie en matière de produits audio. Son catalogue est composé d’appareils de différentes catégories, mais dans ce guide d’achat, nous voulons nous concentrer spécifiquement sur les écouteurs sans fil. Si vous voulez oublier les câbles gênants lorsque vous écoutez de la musique, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs écouteurs sans fil de Sony et nous vous expliquons les caractéristiques qui en font d’excellents achats.

Peu importe que vous recherchiez des écouteurs, des bandeaux ou ceux avec tour de cou, car dans ce guide, vous trouverez les meilleurs modèles avec ces caractéristiques. Choisissez ceux que vous préférez et profitez de la meilleure qualité audio pour écouter de la musique, regarder vos films préférés ou jouer à des jeux. Si vous n’avez pas encore osé essayer les écouteurs sans fil, ceux-ci de Sony sont l’excuse parfaite pour le faire.

Meilleur casque sans fil Sony

Dans la section écouteurs du site officiel de Sony, vous pouvez trouver chacun des écouteurs disponibles dans son catalogue divisé en différentes catégories. Nous avons analysé cette section, mais en nous concentrant uniquement sur les écouteurs sans fil, c’est-à-dire ceux qui se connectent via Bluetooth à d’autres appareils et qui n’ont pas de câbles.

Plus précisément, nous avons sélectionné des écouteurs sans fil, un bandeau et un support de cou. Il existe 5 modèles différents qui ont quelque chose en commun : la qualité audio la plus avancée. De plus, vous pourrez profiter de fonctions telles que la suppression active du bruit, les commandes tactiles, le mode ambiant et également une autonomie suffisante pour pouvoir les utiliser pendant des heures sans passer par le chargeur.

Sony WH-1000XM5

Si vous recherchez des écouteurs serre-tête sans fil au plus haut niveau, le Sony WH-1000XM5 est un succès certain. Ils ont un design spectaculaire et, surtout, ils assurent le confort même si vous les utilisez pendant des heures. De plus, ils ne pèsent que 250 grammes. Quant à la couleur, vous pouvez choisir entre le modèle noir et le modèle beige. Ils sont livrés avec l’étui de rangement inclus, vous pouvez donc les transporter confortablement.

Vous pouvez être sûr que l’expérience audio avec le Sony WH-1000XM5 est très avancée, vous pouvez écouter vos chansons préférées avec la meilleure qualité sonore. Bien sûr, ils ont une suppression avancée du bruit, de sorte que les sons extérieurs ne vous dérangeront pas. Lors de la connexion à d’autres appareils, par exemple votre mobile, ils utilisent Bluetooth 5.2.

Le Sony WH-1000XM5 est un casque serre-tête sans fil haut de gamme.

Comme nous l’avons vu dans la comparaison entre le Sony WH-1000XM5 et le Sony WH-1000XM4, la nouvelle génération offre plus d’heures d’autonomie lorsque nous les utilisons sans annulation de bruit, elles sont de 40 heures au total. Si vous préférez éviter les bruits extérieurs avec l’ANC activé, l’autonomie sera de 30 heures, c’est-à-dire que vous pourrez utiliser le casque plusieurs jours sans passer par le chargeur.

Le Sony WH-1000XM5 a un prix de vente recommandé de 449,99 euros, bien qu’il ait tendance à baisser dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés.

Sony WH-1000XM5

Sony WF-1000XM4

Si vous préférez les écouteurs TWS (True Wireless), les Sony WF-1000XM4 sont le meilleur achat. La qualité est évidente dès la première fois que nous les avons entre les mains, avec un design mat vraiment élégant. De plus, ils peuvent être fermement attachés aux oreilles, avec des coussinets en polyuréthane de haute qualité. De plus, cette touche « premium » est également présente dans le boîtier de charge.

Les Sony WF-1000XM4 sont équipés de pilotes dynamiques de 6 millimètres et sont compatibles avec les formats SBC, AAC et LDAC. Comme nous l’avons vu dans l’analyse, ce sont des écouteurs qui s’entendent très, très bien. De plus, grâce à la suppression active du bruit, la musique est encore mieux entendue car elle n’est pas interrompue par des bruits extérieurs. Les commandes tactiles ne manquent pas, vous pouvez donc contrôler la lecture sans avoir à avoir votre mobile ou votre ordinateur à côté de vous.

Les Sony WF-1000XM4 sont les meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil que vous puissiez acheter.

En termes d’autonomie, ces écouteurs offrent environ 8 heures d’autonomie avec la suppression du bruit activée, s’étendant jusqu’à 12 heures si cet outil est supprimé. Lorsque vient le temps d’utiliser le boîtier de charge, il peut fournir deux charges supplémentaires supplémentaires, donc l’autonomie complète serait de 24 heures avec ANC.

Les Sony WF-1000XM4 ont un prix public conseillé de 279 euros, même s’il est courant de les trouver à moins de 200 euros sur Amazon. De plus, ils sont également en vente chez PcComponentes et El Corte Inglés.

Sony WF-1000XM4

Sony WI1000XM2

Les Sony WI1000XM2 sont des écouteurs sans fil que vous pouvez emporter avec vous toute la journée sans craindre de les perdre. Pour cela, ils ont un support qui pend du cou et qui les empêche de tomber facilement. De plus, lorsque vous ne les utilisez pas, il vous suffit d’emboîter les oreillettes magnétiques pour éviter qu’elles ne s’emmêlent. Ils ne pèsent qu’environ 58 grammes, vous pouvez donc les accrocher sans être dérangé.

Ces écouteurs offrent également une qualité sonore exceptionnelle, avec des pilotes dynamiques de 9 millimètres offrant un son haute résolution. À cela, nous ajoutons qu’ils utilisent un processeur Noise Cancelling HD QN1 pour mieux capter les bruits extérieurs, en plus d’offrir plusieurs fonctions intelligentes pour adapter le son à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Avec le Sony WI1000XM2, vous pouvez profiter jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge. Aussi, si vous avez peu de temps pour les connecter au chargeur, sachez qu’ils sont compatibles avec la charge rapide. Avec une charge de seulement 10 minutes, ils sont alimentés pour 80 minutes de musique. Ces Sony WI1000XM2 ont un prix d’origine de 330 euros et vous pouvez les acheter sur Amazon.

Sony WI1000XM2

Sony WH-H910N

Si vous voulez un casque Sony qui combine de bonnes fonctionnalités et un prix abordable, faites attention au Sony WH-H910N. Vous pouvez les acheter en différentes couleurs, comme le bleu ou le noir, et ils ont des coussinets rembourrés pour offrir le meilleur confort lors de leur utilisation. De plus, à l’extérieur, ils sont équipés de commandes tactiles pour sauter la chanson, accepter un appel ou arrêter la lecture.

Le Sony WH-H910N combine une excellente qualité sonore et une suppression active du bruit efficace pour offrir une expérience de haut niveau. Vous pouvez les utiliser pour travailler, écouter de la musique pendant votre temps libre, jouer à des jeux ou regarder une série. Attention, car il dispose également de la technologie 360 ​​Reality Audio, vous profiterez ainsi d’une expérience totalement immersive.

Ces écouteurs serre-tête sont également un bon achat car ils intègrent Google Assistant, nous pouvons donc compter sur l’aide de l’assistant pour tout ce dont nous avons besoin. De plus, l’autonomie totale est de 35 heures, vous pouvez donc l’utiliser de manière intensive avant de devoir les connecter au chargeur.

Les Sony WH-H910N ont un prix de vente conseillé de 300 euros, mais comme ils sont sur le marché depuis un moment, vous pouvez même les acheter avec une remise de 50 % sur Amazon. De plus, ils sont également à prix réduit chez PcComponentes et chez El Corte Inglés.

Sony WH-H910N

Sony LinkBuds S

Nous terminons la compilation des meilleurs écouteurs sans fil de Sony avec des boutons nettement inférieurs à 200 euros. Ce sont les LinkBuds S et ils sont arrivés sur le marché ce même 2022. Nous les aimons, tout d’abord, pour avoir un design simple mais beau. De plus, ils tiennent confortablement dans l’oreille et sont légers. Quant à la couleur, vous pouvez les acheter en noir, marron clair ou gris.

Ces écouteurs montent des pilotes dynamiques de 5 millimètres qui offrent une bonne qualité sonore. Bien sûr, ils disposent d’une suppression active du bruit pour réduire au silence les bruits extérieurs. De plus, ils peuvent basculer automatiquement entre l’annulation du bruit et le mode son ambiant. Si vous souhaitez ignorer la chanson ou arrêter la musique, vous pouvez utiliser ses commandes tactiles.

Sony LinkBuds S

Il faut savoir que les Sony LinkBuds S sont résistants aux gouttes d’eau et à la sueur, ils sont donc une bonne option pour le sport. De plus, en équipant des microphones, vous pouvez les utiliser pour parler au téléphone. Enfin, la batterie du casque peut fournir environ 6 heures d’autonomie, avec la possibilité de profiter de 14 heures supplémentaires avec le boîtier de charge.

Les Sony LinkBuds S ont un prix de vente recommandé de 199,99 euros, bien que le plus courant soit de pouvoir les acheter moins cher chez Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

