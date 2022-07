C’est la meilleure alternative possible à Duolingo

Apprendre des langues n’est qu’une des nombreuses choses que vous pouvez faire avec votre téléphone portable. Il existe de nombreuses applications pour apprendre l’anglais, mais la plus connue est peut-être Duolingo, avec plus de 100 millions de téléchargements sur le Google Play Store. Cependant, il est possible que les méthodes d’apprentissage que Duolingo vous propose ne vous plaisent pas, que vous utilisiez l’application depuis des mois et que vous ne remarquiez pas beaucoup d’amélioration.

Dans ce cas, nous voulons parler de Memrise, la meilleure alternative à Duolingo que vous puissiez trouver. Cette application se caractérise par l’offre de méthodes d’enseignement innovantes qui allient efficacité et divertissement pour les étudiants. Anglais, français, japonais, allemand… De nombreuses langues sont disponibles dans Memrise, nous vous encourageons donc à l’essayer si vous recherchez une nouvelle application pour apprendre une nouvelle langue à l’aide de votre mobile.

Google Play Store | Mémoire

Memrise, la meilleure alternative à Duolingo

Memrise est une application d’apprentissage des langues que vous pouvez télécharger gratuitement sur vos appareils Android. Pour l’utiliser, vous devez vous inscrire avec un compte personnel. Si vous voulez que ce soit plus simple, vous pouvez le faire directement avec votre compte Google ou Facebook. De plus, vous devez sélectionner la langue que vous parlez et celle que vous souhaitez apprendre. Les langues disponibles sont les suivantes : allemand, coréen, français, anglais (États-Unis et Royaume-Uni), italien, japonais, japonais (alphabet latin), portugais et russe.

La « mauvaise » chose à propos de l’utilisation de ce type d’application est que certains jours, vous pouvez oublier de vous connecter. Pour éviter cela, dans Memrise, vous pouvez configurer des rappels qui vous avertissent que vous devez réviser.

Une fois le processus de configuration terminé, passez directement à la leçon avec l’un des outils d’apprentissage les plus utiles de l’application. Ce sont de courtes vidéos dans lesquelles une personne parle et en dessous vous lisez la transcription. Il est particulièrement intéressant qu’ils soient des locuteurs natifs, car vous apprendrez la langue comme les locuteurs eux-mêmes l’utilisent, avec la vitesse de prononciation réelle.

Il est important que vous vous souveniez de tout ce que vous voyez à l’écran, car certains exercices d’une même leçon vous redemanderont le même vocabulaire pour confirmer que vous l’avez bien compris. Au fur et à mesure que vous réussirez les exercices, vous recevrez des points qui vous récompenseront pour votre bon travail. La bonne chose à propos de Memrise est qu’il n’essaie pas de vous apprendre un vocabulaire important en peu de temps, mais préfère vous montrer des connaissances courtes et bien ancrées.

Google Play Store | Mémoire

Contrairement à d’autres applications d’apprentissage de langues, dans Memrise tu peux marquer comme « déjà appris » les mots qui t’ont déjà été montrés dans les leçons précédentes. De cette façon, l’application confirme que vous le connaissez déjà et concentre son attention sur d’autres mots et expressions. Pour vous enseigner ces connaissances, utilisez des jeux amusants, comme celui dans lequel vous devez ordonner correctement les phrases et les expressions. Bien sûr, il y en a aussi d’autres qui se concentrent sur la prononciation.

Si vous faites attention pendant les cours, vous verrez que dans certains exercices on vous montre la traduction littérale des expressions, une autre méthode très utile pour mieux connaître la langue et éviter de faire d’éventuelles erreurs. De plus, vous pourrez également apprendre les règles de la grammaire, clés lors de l’apprentissage d’une nouvelle langue.

Memrise est une application d’apprentissage dynamique qui vous donne accès à des leçons très complètes qui remplissent leur objectif et, en plus, qui ne nécessitent que quelques minutes de dévouement chaque jour. Au fur et à mesure que vous l’utiliserez, la difficulté des leçons augmentera. Sans même vous en rendre compte, en quelques semaines, vous en saurez déjà beaucoup plus sur la langue choisie qu’à vos débuts.