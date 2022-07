Les meilleurs gadgets Xiaomi pour l’été

Nous avons sélectionné 5 produits Xiaomi parfaits pour des étés aussi chauds que celui-ci.

Vous en avez marre de la chaleur estivale ? Heureusement pour vous, la technologie vient à la rescousse. Aujourd’hui, nous allons vous montrer 5 produits Xiaomi que vous pouvez essayer de souffrir un peu moins pendant ces mois de températures élevées.

Ce ne sont pas des gadgets infaillibles mais il est vrai que dans certains cas, il peut être intéressant de les utiliser car ils vous aideront non seulement à dépenser moins de chaleur, mais ils vous aideront également à mener une vie plus saine, ce qui est particulièrement important à ces dates. .

Vous verrez que tous ces produits sont disponibles sur AliExpress donc, entre autres, vous pouvez être sûr de payer un prix très compétitif pour chacun de ces gadgets Xiaomi. De plus, deux d’entre eux font partie d’AliExpress Plaza (l’horloge et le ventilateur), vous les recevrez donc avec une rapidité particulière car, entre autres, ils sont envoyés directement d’France. Faites les « warnings », c’est parti pour la compilation !

5 gadgets Xiaomi parfaits pour la chaleur

My Smart Standing Fan 2. Nous commençons avec l’un des meilleurs ventilateurs Xiaomi, qui bénéficie d’ailleurs d’une réduction très intéressante sur AliExpress Plaza. Avec des économies proches de 40 euros, ce Mi Smart Standing Fan 2 ressemble un peu à l’iPhone des fans domestiques (ou plutôt au Xiaomi 12). Il est 100% programmable depuis le mobile, il dispose d’une centaine de vitesses, il peut être contrôlé à la voix, il a un angle de fonctionnement de 140 degrés, il est ultra-silencieux… De plus, il se vante d’une consommation d’énergie minimale, donc que vous pouvez l’avoir branché tout l’été sans avoir à subir des frayeurs sur la facture d’électricité.

Mon ventilateur debout intelligent 2

Ma friteuse Smart Air 3.5L. Un autre achat intéressant pour cet été peut être la friteuse à air chaud de Xiaomi et, au-delà de ce qui est habituel dans ce type de « casseroles », la Mi Smart Air Fryer dispose d’une série de modes spéciaux qui vous donneront un avant-goût supplémentaire de votre été Par exemple, saviez-vous que vous pouvez l’utiliser pour déshydrater des fruits ou même préparer des yaourts ? Son application cache des recettes de toutes sortes, dont certaines parfaites pour ces mois chauds. N’oubliez pas que son prix officiel est d’environ 100 euros, alors que sur AliExpress, vous l’avez pour un peu plus de 70 euros.

Friteuse Mi Smart Air 3.5L

Xiaomi Mijia Portable Juicer Cup Passons maintenant à l’un de nos appareils préférés : un presse-agrumes/blender portable. Ce gadget est particulièrement utile pour se rafraîchir de manière simple tout en rechargeant nos batteries avec toutes les vitamines du fruit (ou tout ce que nous voulons y ajouter). Vous pouvez emporter ce mini-blender d’ici à là ou vous pouvez le ranger dans un coin de votre maison, car il a une taille compacte et une capacité suffisante pour 12 verres de jus ou de smoothie, il offre une grande polyvalence. Il a une capacité de 300 millilitres et un port USB-C : il est facile à nettoyer et à charger.

Tasse de presse-agrumes portable Xiaomi Mijia

Mi Temperature and Humidity Monitor 2. Au cas où vous voudriez avoir le contrôle maximum de la température afin d’être satisfait de chaque dixième de goutte, vous aimerez savoir que vous pouvez avoir un thermomètre et un moniteur d’humidité avancés pour 10 euros de rien . Il dispose d’une batterie longue durée et d’un capteur de haute précision, en plus de se connecter avec votre mobile pour vous alerter des changements dans l’environnement. Il est parfait à utiliser en combinaison avec le ventilateur ou avec le dernier gadget de notre liste.

Mon moniteur de température et d’humidité 2

Humidificateur Mijia 4L. Oui, un humidificateur. A moins d’habiter dans une zone particulièrement humide, ces appareils sont de formidables alliés contre la chaleur, surtout dans les climats aussi secs que Madrid ou l’Estrémadure. Et si vous l’utilisez en combinaison avec un ventilateur ou un climatiseur… 10/10. Dans le cas de l’humidificateur Xiaomi, il peut émettre de la vapeur d’eau pendant une journée et demie sans pause, le tout avec un système spécial antibactérien et un éclairage léger apaisant.

Humidificateur Mijia 4L

