6 clés des nouveaux Pixel Buds Pro

Dans le passé Google I/O 2022, la société Mountain View a annoncé ses nouveaux écouteurs sans fil, Google Pixel Buds Pro qui sont arrivés sur le marché avec le nouveau smartphone abordable de la gamme Pixel, un Google Pixel 6a que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

Eh bien, pour que vous puissiez découvrir de première main toutes les fonctionnalités des nouveaux écouteurs Tre Wireless de Google, ci-dessous, nous allons détailler tous les aspects clés du nouveau Pixel Buds Pro, et nous allons le faire en fonction d’un des dernières vidéos de nos collègues d’Urban Tecno, que nous vous laissons sous ces lignes.

Concevoir

Les Google Pixel Buds Pro ont une esthétique très similaire à celle de leurs prédécesseurs, avec un design en forme de haricot et une taille très contenue, ce qui en fait des écouteurs très confortables, car ils s’adaptent parfaitement à l’oreille et dépassent très peu de l’oreille canal.

De même, le boîtier de charge Pixel Buds Pro hérite du design en forme d’œuf de ses prédécesseurs et dispose d’une LED de notification en façade qui indique le niveau de la batterie et d’un connecteur de charge USB-C et d’un bouton pour réinitialiser les écouteurs ou les coupler avec des non. -Appareils Android en bas.

En ce sens, nous devons souligner que ce bouton de réinitialisation est situé dans une position qui n’est pas du tout confortable, car il est probable qu’une fois enfoncé, le boîtier nous échappe des mains.

Qualité sonore

En termes de qualité sonore, les Pixel Buds Pro sont à égalité avec leurs deux principaux concurrents : les Huawei FreeBuds Pro 2 et les AirPods Pro, puisque les sons graves et aigus sont très bien entendus et avec une grande clarté. .

En ce sens, il faut souligner que plus le volume est élevé, plus vous remarquerez les nuances des sons graves, médiums et aigus et, de plus, même si vous montez le volume à 100%, la qualité audio ne sera pas affectée, depuis le son, il ne sera pas déformé à tout moment.

De plus, à partir de son application, vous pouvez activer un égaliseur de volume qui améliore les fréquences des graves et des aigus à des niveaux de volume inférieurs.

De son côté, la qualité audio des appels est également très bonne, puisque nous avons pu parler au milieu de la rue et à tout moment notre interlocuteur nous a parfaitement entendus. Ceci est réalisé grâce à l’intégration de 3 microphones dans chaque casque et d’une maille coupe-vent qui empêche le bruit du vent ou d’autres intempéries d’entrer dans l’appel.

Annulation du bruit

En se concentrant sur l’annulation du bruit, les Pixel Buds Pro n’atteignent pas le niveau des Huawei FreeBuds Pro 2, car ils sont capables d’annuler parfaitement les bruits tels que le bruit des personnes ou les voix humaines, mais ils ne s’en sortent pas aussi bien avec d’autres comme le Bruit de télévision ou pas.

En fait, lors des tests que nous avons effectués avec la suppression du bruit activée, nous avons été contraints, à de nombreuses reprises, d’augmenter le volume pour ne pas entendre les bruits extérieurs.

connectivité

Les Google Pixel Buds Pro sont compatibles avec n’importe quel appareil mobile, Android et iOS, et avec n’importe quel ordinateur doté d’une connectivité Bluetooth. A ce propos, il faut préciser que pour les connecter à un mobile Android vous n’aurez pas à appuyer sur le bouton d’appairage situé en bas du boitier, puisque grâce à la fonctionnalité Google Fast Pair en ouvrant simplement leur boitier, votre smartphone déjà, il détectera les écouteurs et vous pourrez les coupler en quelques secondes.

Un autre aspect à souligner dans cette section est que les Pixel Buds Pro ont une charge sans fil, de sorte que vous pouvez les charger avec n’importe quel chargeur Qi ou avec un terminal à charge sans fil inversée comme le Nothing Phone récemment présenté (1).

Enfin, il faut également souligner que les Pixel Buds Pro disposent d’un capteur de proximité infrarouge grâce auquel la lecture s’arrête lorsque vous les retirez de votre oreille et reprend lorsque vous les remettez et les écouteurs et le boîtier de charge sont protégés contre l’eau, en le boîtier des écouteurs c’est IPX4, de sorte que vous pouvez faire du sport avec eux même lorsqu’il pleut et dans le cas du boîtier de charge, c’est IPX2, qui le protège contre les éclaboussures.

Ce que ces écouteurs n’ont pas, c’est une protection contre la poussière, il n’est donc pas recommandé de les emmener à la plage, car le sable peut y pénétrer.

Autonomie

Quant à l’autonomie de ces écouteurs, Google assure que les Pixel Buds Pro disposent d’une autonomie, en utilisant leur boitier de charge, de 31 heures sans suppression de bruit activée et de 20 heures avec ANC activé.

Prix

Les Google Pixel Buds Pro sont disponibles à l’achat en quatre couleurs : anthracite, corail, gris brume et vert citron à la fois via le Google Store et via des revendeurs agréés tels qu’Amazon pour un prix de 219 euros.

Google Pixel Buds Pro

