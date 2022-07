Transformez votre téléphone Android en scanner avec cette application

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec iScanner.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre d’applications pour numériser des images, telles que Clear Scanner, dont nous vous avons déjà parlé récemment, mais si vous recherchez un outil qui transforme votre mobile Android en scanner, vous Je ne peux pas m’empêcher d’essayer iScanner.

iScanner est une application gratuite très complète avec laquelle vous pourrez numériser toutes sortes de fichiers, organiser et gérer vos documents numérisés et même compter des objets.

iScanner : bien plus qu’une application pour numériser des documents

Après avoir testé quelques applications Android pour numériser des documents, nous pouvons affirmer qu’iScanner est la plus complète et la plus fonctionnelle de toutes celles que nous avons essayées, car, en plus d’avoir une grande variété de fonctionnalités, c’est aussi l’application qui facilite la tâche pour nous de processus de numérisation d’un document.

En effet, pour numériser un document avec iScanner, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application iScanner sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui apparaît en bas

Sélectionnez l’option Appareil photo

Dirigez votre appareil photo mobile vers le document que vous souhaitez numériser

Une fois cela fait, iScanner détectera automatiquement le type de document et ses bordures et effectuera plusieurs numérisations consécutives toutes les 3 secondes. Lorsque c’est terminé, il vous suffit d’appuyer sur le bouton avec la vignette de l’image que vous scannez, qui se trouve en bas à droite de l’application, de choisir le meilleur scan parmi tous ceux que vous avez réalisés, d’appliquer le filtre le plus approprié et enregistrez-le en cliquant sur le bouton de confirmation qui apparaît en haut à droite.

Par défaut, iScanner nomme chaque nouveau scan avec la date du jour où il a été réalisé et le type de document, mais vous pouvez le renommer simplement en effectuant quelques actions simples :

Cliquez sur le titre qu’iScanner a attribué au document

Supprimer le titre actuel et écrire le nouveau nom de fichier

Cliquez sur Renommer pour confirmer

Comme à de nombreuses reprises, vous devez numériser des pièces d’identité ou d’autres types de documents d’identification, iScanner dispose déjà de plusieurs méthodes spécifiques pour numériser ce type de document, auxquelles nous pouvons accéder à partir de l’onglet Actions situé dans la partie inférieure droite de l’écran principal. écran de l’application.

Tous les documents que vous numérisez avec cette application seront enregistrés par défaut dans un dossier, que vous pouvez également renommer comme vous le souhaitez, mais iScanner vous donne également la possibilité de créer vos propres dossiers pour mieux organiser vos numérisations.

Ainsi, pour créer un dossier dans iScanner, il vous suffit de faire ce qui suit :

Ouvrez l’application iScanner sur votre smartphone Android

Cliquez sur l’icône du dossier avec le signe « + » qui apparaît en haut

Donnez un nom au dossier que vous allez créer et cliquez sur le bouton Créer

Une fois que vous avez créé vos propres dossiers, vous pouvez également déplacer des documents entre eux en suivant ces étapes simples :

Sélectionnez le document que vous souhaitez modifier le dossier

Choisissez le dossier de destination et entrez-le

Cliquez sur le bouton Déplacer situé en bas

Tous les documents que vous numérisez avec iScanner sont enregistrés dans la mémoire de votre mobile afin qu’aucune autre personne ne puisse y accéder. De plus, cette application vous permet également de les partager au format PDF, JPG ou TXT via e-mail, réseaux sociaux ou clients de messagerie rapidement et facilement.

Mais ce n’est pas tout car avec iScanner, vous pouvez également scanner des codes QR, signer des documents, extraire du texte de n’importe quelle image et même compter des objets, bien que cette fonctionnalité ne soit pas toujours parfaitement précise.

iScanner est une application entièrement gratuite, mais si vous souhaitez débloquer toutes ses fonctions, vous n’aurez d’autre choix que de passer en caisse et de contracter son abonnement mensuel ou annuel. Dans les deux cas, vous disposez de trois jours d’essai pour tester l’application avant de la payer.

Google Play Store | iScanner – Numériser des documents