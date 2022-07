C’est l’alternative à Fall Guys pour Android qui m’a accroché ces jours-ci

Étant donné que Fall Guys n’a pas de version officielle pour Android, j’ai essayé cette alternative et je suis totalement accro.

Fall Guys, l’un des jeux les plus populaires du moment, n’a pas de version officielle pour Android. Bien qu’il ait été confirmé que Fall Guys arriverait sur mobile, il suffit de faire une recherche rapide dans le Google Play Store pour confirmer que cette arrivée n’a pas encore eu lieu. Cependant, lorsque vous effectuez cette recherche rapide, vous trouverez de nombreux jeux similaires à Fall Cool qui ne sont pas l’application officielle, mais qui constituent des alternatives plus qu’intéressantes.

Dans mon cas, j’ai donné une chance à un jeu appelé Stumble Guys, avec plus de 100 millions de téléchargements et une note moyenne de 4,2 étoiles sur 5. Non, ce n’est pas le Fall Guys original, mais il a quand même réussi à m’accrocher avec ses tests et c’est pourquoi je veux vous le recommander. Je vais vous parler de mon expérience avec cette bonne alternative à Fall Guys pour Android.

Stumble Guys, l’alternative à Fall Guys pour Android

C’était en 2020 lorsque nous, chez Netcost-security.fr, avons commenté que le Google Play Store avait été rempli de clones de Fall Guys. Les années ont passé, mais la situation reste la même : le jeu populaire n’a pas de version Android et il existe de nombreux jeux similaires sur le magasin qui tentent de prendre sa place.

À la recherche d’une bonne alternative, j’ai décidé d’essayer Stumble Guys, qui a déjà accumulé plus de 100 millions de téléchargements et une note moyenne de 4,2 de la part des utilisateurs. C’est une application gratuite, je l’ai donc téléchargée facilement sur mon téléphone portable sans rien payer.

PlayStore | Les gars qui trébuchent

En quelques secondes, il a été téléchargé et installé, et j’ai commencé à l’ouvrir pour la première fois. Après avoir choisi le personnage avec lequel j’allais jouer et configuré quelques paramètres, j’ai sauté dans le premier jeu. C’est ainsi que j’ai découvert un jeu avec des épreuves très amusantes, chacune plus compliquée que la précédente. Sans m’en rendre compte, j’étais accro, mon seul objectif était de battre mon propre record.

Tout comme Fall Guys, Stumble Guys est un jeu d’élimination où vous devez surmonter une série d’obstacles pour atteindre la fin de l’épreuve. Si vous tombez, vous recommencez, même si vous n’aurez plus d’occasions lorsque le quota de survivants sera atteint. Si vous voulez réussir, en plus d’avoir la maîtrise d’éviter les obstacles, vous pouvez également pousser vos rivaux à entraver leur progression. Une fois l’épreuve commencée, la guerre est servie.

Dans Stumble Guys, jusqu’à 32 joueurs peuvent participer au même test en ligne, c’est-à-dire que vous affrontez des concurrents de n’importe où dans le monde. De plus, vous pouvez créer une salle privée pour jouer avec vos amis, sans aucun doute l’un des modes les plus amusants de ce jeu.

En bref, Stumble Guys a semblé être une bonne alternative à Fall Guys. De plus, pendant ces jours de jeu, je n’ai eu aucun problème en jouant, tout a fonctionné normalement. Par conséquent, si vous faites partie de ceux qui jouent à Fall Guys sur votre ordinateur ou PlayStation, je vous recommande d’essayer ce jeu si vous cherchez une bonne alternative sur Android.