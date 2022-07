Pratique : CardPointers maximise les récompenses de votre carte de crédit avec les applications iPhone, iPad et Mac

Au cours de la dernière année, j’ai plongé profondément dans le monde des récompenses des cartes de crédit, en maximisant les valeurs d’échange, les points de collecte et les remises en argent, et en profitant de bonus de bienvenue lucratifs. L’une des applications que j’ai utilisées pour en savoir plus sur tout cela est CardPointers, une excellente application du développeur indépendant Emmanuel Crouvisier.

J’ai eu l’occasion de parler à Crouvisier de CardPointers, d’iOS 16, de ce que c’est que d’être un développeur indépendant à plein temps en 2022, et bien plus encore. De plus, une réduction et une offre exclusives pour Netcost-security.fr lecteurs.

Pratique : CardPointers peut aider à maximiser les récompenses de carte de crédit

La concurrence dans l’industrie des cartes de crédit s’est vraiment intensifiée au cours des dernières années. Des entreprises comme American Express, Chase et Capital One ont intensifié leurs offres avec des bonus de bienvenue massifs, de nouvelles offres de remboursement, des dépenses lucratives et des catégories de récompenses, et bien plus encore.

Par expérience, cela peut être écrasant et déroutant au début. Il est facile de faire des erreurs ; en particulier lorsque les sociétés émettrices de cartes vous incitent à échanger contre de faibles valeurs d’échange. CardPointers vise à vous aider à naviguer dans toutes ces situations.

Lorsque vous ouvrez CardPointers pour la première fois, vous serez invité à passer par le processus d’ajout des cartes de crédit que vous possédez déjà. Au cours de ce processus, vous pouvez ajouter la date à laquelle vous avez été approuvé, ajuster les catégories de bonus si nécessaire et afficher toutes les offres disponibles.

L’insertion de la date à laquelle vous avez été approuvé pour une carte est particulièrement importante si la carte a un bonus de bienvenue ou des frais annuels. CardPointers peut vous aider à suivre votre progression vers un bonus de bienvenue et vous rappeler lorsque votre cotisation annuelle est sur le point d’être facturée.

Ce dernier est particulièrement important si vous souhaitez contacter votre compagnie de carte et voir s’il existe des offres de rétention disponibles pour aider à compenser les frais annuels. (Astuce : il y en a généralement, il vous suffit d’abord de menacer d’annuler ou de rétrograder votre carte.)

Une fois que vous avez ajouté vos cartes existantes à CardPointers, vous pouvez appuyer sur l’onglet « Pointeurs » pour voir une répartition des meilleures cartes à utiliser pour différentes catégories de dépenses. Ces suggestions sont basées uniquement sur les cartes que vous possédez déjà. Par exemple, si vous avez la carte Amex Gold, vous verrez probablement que c’est la meilleure option pour la plupart des achats dans les restaurants et les épiceries.

L’onglet « Tableau de bord » de l’application CardPointers détaille des informations supplémentaires sur les cartes que vous possédez. Cela comprend une liste de vos cartes, le total de vos frais annuels, vos offres actives et plus de détails sur les meilleures cartes pour différentes catégories de dépenses.

Enfin, le « Dashboard » comprend également un tour d’horizon des meilleures offres de cartes du mois en termes de bonus de bienvenue. Si vous cherchez à élargir votre arsenal de cartes de crédit, il s’agit d’un outil très pratique pour voir les bonus de bienvenue pour certaines des meilleures cartes disponibles.

Extension Safari

L’extension Safari est l’un de mes aspects préférés de CardPointers. L’extension Safari est disponible sur iPhone, iPad et Mac. Son objectif principal est de vous indiquer la meilleure carte de crédit à utiliser sur un site Web particulier pour maximiser la remise en argent ou les points que vous recevrez pour un achat. Par exemple, si vous réservez un hôtel, l’extension CardPointers vous montrera laquelle de vos cartes offre les meilleures récompenses pour cet achat.

Un autre excellent avantage de l’extension CardPointers pour Safari est qu’elle prend en charge la possibilité d’activer toutes vos offres disponibles sur les sites Web Chase et American Express.

Lorsque vous visitez Chase ou American Express, vous verrez une notification CardPointers qui vous permet de vous inscrire rapidement à vos offres. Une fois que vous l’aurez fait, les offres seront également synchronisées avec votre compte CardPointers et seront prises en compte dans toutes les suggestions et pointeurs.

CardPointers prend en charge un certain nombre de fonctionnalités système différentes d’iOS, macOS et iPadOS. Cela inclut des éléments tels que les clips d’application, la connexion avec Apple, les widgets de l’écran d’accueil, la note rapide, les intégrations Siri, etc. Il existe également une application Apple Watch dédiée ainsi que des applications pour iPad et Mac.

Vous pouvez commencer avec CardPointers via ce lien et bénéficier d’une réduction exclusive de 20 % en tant que lecteur Netcost-security.fr.

iOS16

J’ai eu l’occasion de parler avec le développeur de CardPointers, Emmanuel Crouvisier, cette semaine. Une chose qui m’intéressait particulièrement était ce qu’il avait prévu pour iOS 16 et les autres nouvelles versions logicielles d’Apple à venir cet automne. Sa réponse ? Fondamentalement tout.

Crouvisier : Le premier jour de la WWDC, je pense toujours que je n’aurai que quelques petites choses à incorporer dans mon application pour la garder fraîche, mais au moment où j’aurai fini de regarder toutes les vidéos de session pertinentes, j’aurai a obtenu une liste de choses à faire de plus de 100 éléments. Cette année n’est pas différente.

Intentions d’application : elles rendent la création de nouveaux raccourcis * si * rapide et facile pour les développeurs. J’avais déjà 5 raccourcis dans l’application, mais avec la possibilité d’en activer un automatiquement lors de l’installation de l’application, cela les rend beaucoup plus accessibles pour les utilisateurs qui ne s’aventureraient pas normalement dans l’application Raccourcis. J’ai apporté de grosses mises à jour à ma section « Quelle carte ? » raccourci, et maintenant un utilisateur peut simplement dire le nom d’un magasin, plutôt que simplement le type d’achat qu’il effectue, et l’application lui dira instantanément quelle carte utiliser pour maximiser ses points ou utiliser une offre Amex ou Chase qu’ils ont là-bas. Cela fonctionne même entièrement avec Siri, donc si un utilisateur n’a que ses AirPods, il peut utiliser Hey Siri et savoir quelle carte utiliser en une seconde sans avoir à sortir son téléphone ou à vérifier l’application de la montre.

Filtres de mise au point : Apple m’a finalement permis d’utiliser les modes Focus grâce à eux, et je ne peux pas imaginer travailler autrement maintenant. J’ai suivi l’exemple d’Apple ici sur la mise en œuvre, et je les ai utilisés pendant ma concentration sur le travail pour afficher uniquement mes cartes de visite dans l’application, et j’ai créé un mode de mise au point personnalisé appelé Voyage que j’ai configuré pour filtrer tous les cartes avec frais de change dans l’application pour ne pas être surpris par un supplément de 3% sur mes achats à l’étranger. C’est une fonctionnalité que beaucoup d’utilisateurs ont demandée, et l’intégrer via des filtres de mise au point était parfaitement adapté.

: Apple m’a finalement permis d’utiliser les modes Focus grâce à eux, et je ne peux pas imaginer travailler autrement maintenant. J’ai suivi l’exemple d’Apple ici sur la mise en œuvre, et je les ai utilisés pendant ma concentration sur le travail pour afficher uniquement mes cartes de visite dans l’application, et j’ai créé un mode de mise au point personnalisé appelé Voyage que j’ai configuré pour filtrer tous les cartes avec frais de change dans l’application pour ne pas être surpris par un supplément de 3% sur mes achats à l’étranger. C’est une fonctionnalité que beaucoup d’utilisateurs ont demandée, et l’intégrer via des filtres de mise au point était parfaitement adapté. Verrouiller les widgets de l’écran : J’ai eu des complications dans l’application Watch depuis la v1, et les widgets depuis qu’ils sont disponibles, et maintenant j’ai un nouvel endroit pour permettre aux utilisateurs de mettre les informations qui comptent le plus pour eux. Ce sera un endroit idéal pour ajouter un rappel sur un bonus de catégorie spéciale et des offres qui expirent, et j’explorerai également quelques nouvelles idées.

: J’ai eu des complications dans l’application Watch depuis la v1, et les widgets depuis qu’ils sont disponibles, et maintenant j’ai un nouvel endroit pour permettre aux utilisateurs de mettre les informations qui comptent le plus pour eux. Ce sera un endroit idéal pour ajouter un rappel sur un bonus de catégorie spéciale et des offres qui expirent, et j’explorerai également quelques nouvelles idées. Graphiques rapides: C’est l’API la plus étonnante que j’ai vue sortir d’Apple. En seulement quelques lignes de code, vous pouvez obtenir de très beaux graphiques avec d’excellentes fonctionnalités d’accessibilité, mais il peut faire des choses vraiment complexes avec quelques lignes de plus ; c’est un énorme ajout à SwiftUI. Il existe de nombreuses applications pour les graphiques dans l’application, ce que je voulais faire depuis un certain temps, mais je ne voulais pas créer ma propre bibliothèque de graphiques. Problème résolu!

Devenir indépendant

Au début de cette année, Crouvisier a pris la décision de quitter son emploi à temps plein dans une startup et de se concentrer entièrement sur CardPointers. Dans le contexte plus large des changements récents de l’App Store, je lui ai demandé comment s’étaient déroulés ses six premiers mois en tant qu’indépendant à plein temps.

Crouvisier: Je pense que c’est la meilleure décision que j’ai jamais prise pour moi-même ! Je travaille sur CardPointers depuis 2019, et presque tout le temps où j’ai également travaillé dans une startup, ce qui signifiait environ 16 heures de travail par jour, sacrifiant le sommeil pour avoir le temps de travailler, pas de soirées ou de week-ends pour se détendre, et je a certainement frappé des périodes d’épuisement malsaines, en particulier la fin de l’été en préparation des jours de sortie d’iOS chaque année.

Depuis que j’ai quitté le job de startup et que je peux me concentrer uniquement sur les CardPointers, littéralement tout dans ma vie s’est amélioré : je dors bien tous les jours, je décompresse (certains) soirs et week-ends (je suis encore un peu un bourreau de travail), et CardPointers fait mieux que jamais – mes 2 premiers mois se concentrant uniquement sur l’entreprise, j’ai triplé les revenus en 2 mois en me concentrant sur la commercialisation de l’application et l’extension et la croissance de l’entreprise, plutôt que de simplement améliorer l’application.

Le programme Small Business d’Apple a été formidable pour économiser 15% sur les ventes de l’App Store, mais j’ai trouvé beaucoup d’avantages à tirer parti du paiement en ligne via Stripe et RevenueCat pour économiser encore plus, et également rester sous la limite de revenu maximale des petites entreprises plus longtemps . Du point de vue de l’utilisateur, rien ne vaut la facilité d’un achat intégré, en plus d’un prix réduit via Apple Pay via un flux de paiement en ligne. Les deux fonctionnent à merveille pour couvrir tous les types d’utilisateurs.

Carte Apple

Enfin, compte tenu de sa connaissance approfondie et inégalée de l’industrie des cartes de crédit et des récompenses, j’ai demandé à Emmanuel son avis sur Apple Card. Son conseil? Vous êtes probablement mieux avec une autre carte.

Crouvisier: Il y a tellement d’autres avantages à une bonne carte de récompenses, comme une carte Chase Freedom, Sapphire Preferred, Citi Premier ou Amex Gold. Avec ces cartes, vous pouvez gagner des points transférables que vous pouvez transférer aux compagnies aériennes et aux hôtels pour obtenir beaucoup plus de valeur sur les points que vous gagnez – et leurs multiplicateurs de points pour la plupart des catégories sont également beaucoup plus élevés que la carte Apple.

Avec la carte Apple, le maximum que vous pouvez obtenir est de 3 % sur votre achat, alors qu’avec les cartes que j’ai mentionnées, vous pouvez obtenir 5 fois plus de points dans certaines catégories comme les restaurants, les stations-service, etc., et ces points valent même plus car vous pouvez les échanger contre des choses comme des sièges en classe affaires vers l’Europe.

Si quelqu’un dépense 10 000 $ sur sa carte Apple en un an, il récupérera au maximum 300 $, alors que les mêmes dépenses de 10 000 $ sur une bonne carte de récompenses peuvent lui rapporter 50 000 points, et ces points peuvent valoir 4c ou plus avec un bon rachat , ce qui indique que la valeur réelle serait de 2 000 $. Littéralement 7 fois plus de valeur en utilisant une bonne carte de récompenses, et c’est ce que CardPointers aide les utilisateurs à faire – gagnez plus à chaque achat simplement en payant avec la bonne carte.

Même si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur les remises en argent, d’autres cartes peuvent gagner le même remboursement que la carte Apple sur encore plus de catégories et de marchands. J’aimerais voir la carte Apple améliorer encore ses catégories de revenus, et de plus en plus de banques concluent des accords directement avec des marchands spécifiques comme forme de publicité, donc je pense que nous continuerons à en voir plus sur toutes les cartes en tant que nouvelle source de revenus pour eux.

Emballer

CardPointers est disponible en téléchargement gratuit, avec un abonnement intégré disponible pour déverrouiller les fonctionnalités de CardPointers Pro.

Netcost-security.fr les lecteurs peuvent économiser 20% sur les plans annuels et à vie de CardPointers Pro. En fait, si vous passez au plan à vie avec ce lien, vous obtiendrez également une carte d’épargne de 100 $ qui rend la mise à niveau gratuite.

