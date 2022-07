Le nouvel écran AMOLED LTPO de Samsung vous laissera sans voix

De Corée, ils promettent de maintenir la qualité et l’expérience, mais en faveur de l’efficacité énergétique, ils ajouteront un taux de rafraîchissement variable… Par zones !

Bien que Samsung dispose déjà des meilleurs écrans AMOLED LTPO du marché mobile, il semble que l’innovation dans ses bureaux de Séoul ne s’arrête jamais, c’est pourquoi le géant sud-coréen a déjà confirmé qu’il travaillait sur une nouvelle génération AMOLED qui nous a laissé sans voix.

Des collègues du média néerlandais Galaxy Club nous en ont parlé à la suite de sources sud-coréennes, dans lesquelles ils ont parlé d’une solution très innovante qui permettra de maintenir la qualité et l’expérience aux niveaux d’excellence actuels, mais qui augmente désormais considérablement l’efficacité énergétique de Panneaux AMOLED avec taux de rafraîchissement variable.

En fait, l’idée des ingénieurs de Samsung Display est aussi simple qu’ingénieuse, car pourquoi allons-nous mettre à jour tout l’écran 120 fois par seconde ou baisser le hertz de tout l’écran, si en réalité nous pouvons différencier les zones et que seules les zones nécessaires sont mises à jour, où le contenu en mouvement est affiché.

Évidemment, c’est quelque chose de plus facile à dire qu’à réaliser, et bien qu’il semble que tout en soit encore à ses balbutiements en ce qui concerne le matériel ou les logiciels nécessaires pour déplacer cette nouvelle technologie LTPO de rafraîchissement variable par zones, la technologie est déjà brevetée par Samsung devant les autorités de la propriété intellectuelle en Corée du Sud.

Vous avez ici, pour illustrer, les croquis de la nouvelle ingéniosité de Samsung :

Comme il ressort clairement du brevet, le nouveau Samsung AMOLED LTPO aurait plusieurs domaines différents dans lesquels ils pourraient ajuster indépendamment le taux de rafraîchissement, par exemple en l’élevant à 120 hertz pendant que nous regardons une vidéo en haut, mais en minimisant une autre partie où nous pourrions être prendre des notes à 30 hertz ou garder la zone de commentaires ouverte.

Tout cela en cherchant à économiser de l’énergie dans les appareils mobiles où l’autonomie est toujours le principal protagoniste, et dans lesquels le panneau est généralement précisément l’un des composants les plus voraces en milliampères.

Avec tout cela, nous parlons de la théorie, comme ça bientôt et sans connaître les tenants et les aboutissants du développement de Samsung, car comme vous vous en doutez déjà, cette technologie ferait sûrement tomber plus de travail sur le logiciel et le CPU pour établir presque en temps réel, et à coup sûr En utilisant des techniques d’IA ou d’apprentissage automatique, les besoins de chaque zone de l’écran afin d’ajuster le taux de rafraîchissement en conséquence et de vivre de manière autonome.

Il reste encore de nombreux aspects à démêler, et nous ne verrons sûrement pas cette nouvelle technologie dans nos mobiles de sitôt, mais il semble que Samsung ait pris cela au sérieux pour que les meilleurs écrans de l’industrie soient aussi les plus performants… C’est très bonne nouvelle, vous ne pensez pas ?

