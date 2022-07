Appareils pris en charge par ColorOS 13, date de sortie et fonctionnalités

Android 13 est la prochaine version majeure d’Android actuellement disponible en version bêta publique. Android 13 pourrait être rendu public dès le mois d’août. Alors qu’Android 13 est sur le point de sortir, des équipementiers comme Samsung, Oppo et OnePlus se préparent pour leur système d’exploitation personnalisé basé sur Android 13.

En parlant d’Oppo, ColorOS 13 sera basé sur Android 13. Nous verrons peut-être bientôt l’annonce de ColorOS 13. Eh bien, certaines de ses fuites sont déjà là. Parlons donc de Appareils pris en charge par ColorOS 13, Date de sortie de ColorOS 13et Fonctionnalités de ColorOS 13.

Oppo teste déjà Android 13 sur l’Oppo Find X5 Pro, mais il s’agit d’une version d’aperçu du développeur. Et il n’est pas basé sur ColorOS 13. Oppo ne commencera officiellement à tester ColorOS 13 basé sur Android 13 qu’après son annonce, qui arrivera bientôt. Les images et les fuites de ColorOS 13 ont déjà commencé à apparaître sur Internet, ce qui nous donne une idée de ce à quoi s’attendre du prochain ColorOS 13.

OnePlus passe maintenant à ColorOS, bien qu’il s’appelle toujours OxygenOS, y compris l’interface utilisateur et les fonctionnalités passant à ColorOS. Ne soyez donc pas surpris si OxygenOS 13 ressemble beaucoup à ColorOS 13. Android 12 était l’une des plus grandes mises à jour en termes de modifications de l’interface utilisateur, mais malheureusement, la plupart de ses fonctionnalités ne sont pas disponibles sur ColorOS 12 basé sur Android 12. Et donc Les utilisateurs d’Oppo aimeraient peut-être voir une saveur Android en stock, mais tout dépend d’Oppo.

Oppo peut-il apporter des thèmes dynamiques comme Android 12 et des fonctionnalités d’Android 13 aux téléphones Oppo ? Il faudra attendre l’annonce de ColorOS 13 pour avoir la réponse. Et cela étant dit, passons à la date de sortie de ColorOS 13.

Date de sortie de ColorOS 13

Android 13 fonctionne sur sa dernière version bêta. Cela indique qu’Android 13 stable approche d’une sortie publique. C’est beaucoup plus rapide que l’Android 12 de l’année dernière. Et en raison de la sortie tardive d’Android 12, le ColorOS 12 est également sorti en retard.

Mais ce n’est pas le cas cette année, et ColorOS 13 devrait être annoncé le mois prochain en Août. Après l’annonce, les tests bêta de ColorOS 13 basés sur Android 13 commenceront pour l’appareil Oppo Find X5 Pro.

Comme tous les autres OEM, Oppo testera ColorOS 13 sur son dernier téléphone phare jusqu’à ce qu’il soit rendu public sur un canal stable. Et le ColorOS 13 stable devrait arriver dans octobre ou début novembre. Eh bien, ce n’est qu’une estimation approximative basée sur la version ColorOS 12. Mais une fois que nous aurons plus d’informations, nous mettrons à jour l’article avec les dernières informations disponibles.

Une fois le ColorOS 13 stable sorti, Oppo ciblera d’abord d’autres téléphones phares, suivis de nouveaux téléphones de milieu de gamme et économiques. Et cela peut même prendre un an à Oppo pour couvrir tous les téléphones Oppo, étant donné qu’il existe encore des téléphones Oppo éligibles qui n’ont pas encore reçu Android 12.

Maintenant que vous avez une idée de la fenêtre de publication, passons maintenant à la section des fonctionnalités attendues.

Fonctionnalités de ColorOS 13 (attendues)

ColorOS 13 devrait apporter de nouvelles fonctionnalités, notamment des modifications de l’interface utilisateur. Eh bien, mettre en évidence les changements d’icônes et certaines améliorations d’emoji n’est pas idéal car ce ne sont pas des changements majeurs. Mais encore, les OEM le mentionnent dans l’événement d’annonce. Cela étant dit, ColorOS 13 devrait également apporter quelques changements d’icônes.

Centre de contrôle:

ColorOS 13 apportera des modifications majeures au centre de contrôle, également connu sous le nom de paramètres rapides. Selon certaines fuites sur la plate-forme Weibo, ColorOS 13 permettra aux utilisateurs de choisir la forme des icônes présentes dans le Control Center. Ceci est similaire à la façon dont certains lanceurs proposent de modifier la forme des icônes d’application comme les cercles, les carrés, etc.

Certaines commandes comme le WiFi et la bascule Internet seront aussi grandes que dans MIUI 13. Le contrôle de la musique sera également présent dans le nouveau centre de contrôle ColorOS 13.

Animations améliorées :

Oppo continue d’améliorer les animations de son interface utilisateur personnalisée à chaque version majeure. ColorOS 13 devrait être livré avec Quantum Animation Engine 4.0 pour une animation fluide. Ainsi, basculer entre les applications, ouvrir des applications et d’autres animations sera mieux avec.

Performances de la batterie optimisées et faible latence:

ColorOS 13 devrait apporter des performances de batterie optimisées. Vous pouvez donc vous attendre à une meilleure autonomie de la batterie de votre téléphone Oppo avec la mise à jour ColorOS 13. Et une autre amélioration liée aux performances serait une latence plus faible par rapport à ColorOS 12.

Nouvelle animation de charge et Smart AOD :

ColorOS 13 viendra avec plus d’options de personnalisation et l’une d’entre elles sera une nouvelle animation ou des animations de charge. AOD recevra également de nouveaux ajouts sur ColorOS 13 que nous avons également mentionnés dans l’article OxygenOS 13.

Dossiers d’applications volumineux :

ColorOS 13 prendra en charge les grands dossiers d’applications sur l’écran d’accueil. Le dossier peut contenir jusqu’à 9 applications de forme carrée, donc trois applications à la suite. Et les utilisateurs pourront ouvrir l’application directement sans ouvrir le dossier au préalable. Ces dossiers auront la taille de gros widgets comme vous pouvez le voir dans l’image ci-jointe.

D’autres changements incluent le changement de nom d’Oppo Sans en OPlus Sans, un ensemble de nouveaux fonds d’écran, quelques nouveaux widgets, etc.

Ce sont quelques-unes des fonctionnalités attendues de ColorOS 13. Il y aura plus de changements et de fonctionnalités que nous apprendrons dans l’annonce officielle qui arrivera bientôt.

Appareils pris en charge par ColorOS 13

Maintenant que vous connaissez certaines des fonctionnalités de ColorOS, ce n’est pas amusant si votre téléphone Oppo n’est pas éligible pour la mise à jour ColorOS 13. Donc, si vous souhaitez consulter la liste des téléphones Oppo éligibles pour ColorOS 13, consultez la liste ci-dessous. N’oubliez pas qu’il s’agit de la liste attendue et qu’elle peut donc différer de la liste officielle. Mais nous le mettrons à jour une fois la liste officielle publiée.

Série Oppo Find X :

Oppo Trouver X5 Pro

Oppo Trouver X5

Oppo Trouver X5 Lite

Oppo Trouver X3 Pro

Oppo Trouver X3

Oppo Trouver X3 Neo

Oppo Trouver X3 Lite

OPPO Trouver X2 Pro

OPPO Trouver X2

OPPO Trouver X2 Neo

OPPO Trouver X2 Lite

Série Oppo Reno :

Oppo Reno 8 Pro+

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 Lite

Oppo Reno 7 Pro

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Z

Oppo Reno 7 Lite

Oppo Reno 7 SE 5G

Oppo Reno 6 Pro+ 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 Lite

Oppo Reno 6Z

Oppo Reno 5 Pro+ 5G

Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 5 4G

Oppo Reno 5 Z

Oppo Reno 5 Lite

Oppo Reno 5F

Oppo Reno 5K

Série Oppo F :

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo F19s

Oppo F19

Série Oppo A :

Oppo A97

Oppo A77

Oppo A57 5G/4G

Autres téléphones Oppo :

Oppo K10 5G

Oppo K10 Pro

Oppo Pad Air

Oppo Trouver N

Certains des téléphones qui ne figurent pas sur la liste peuvent également recevoir la mise à jour car il ne s’agit pas d’une liste officielle. De plus, tout nouveau téléphone lancé après juillet 2022 recevra également la mise à jour ColorOS 13 basée sur Android 13. Si j’ai raté un appareil qui, selon vous, serait éligible, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Voici donc la liste des appareils Oppo qui recevront la mise à jour ColorOS 13 basée sur Android 13 ainsi que les fonctionnalités ColorOS 13 et sa chronologie de sortie.

