Samsung annonce un curieux "mode de réparation": C’est comme ça que ça marche

Le nouveau mode des mobiles Samsung est destiné à être activé avant d’envoyer votre appareil en réparation

Si vous avez déjà dû envoyer votre mobile en réparation, vous saurez que l’un des processus les plus fastidieux auquel vous devez faire face est de devoir formater le mobile pour empêcher l’entreprise de réparation d’accéder à vos données privées.

Mais Samsung semble avoir un plan pour mettre fin à ce problème. Comme l’a annoncé la société sur son blog d’actualités coréen, les mobiles Samsung incluront désormais un « mode réparation », qui gardera les données sensibles en sécurité pendant que l’appareil est en cours de réparation.

Les données de l’utilisateur resteront en sécurité pendant la réparation du mobile

Le nouveau mode peut être activé à partir de la section « Batterie et santé de l’appareil », dans les paramètres système. Une fois là-bas, il sera possible d’établir une méthode de protection, soit par motif, soit par empreinte digitale, qui gardera les données protégées pendant que l’appareil est dans l’entreprise de réparation.

Samsung donne à l’utilisateur la possibilité de sélectionner manuellement les données qu’il souhaite protéger, qu’il s’agisse de photos, de vidéos, de messages, de comptes ou d’autres types de documents. Une fois la méthode de protection définie, les informations resteront protégées et personne d’autre que l’utilisateur de l’appareil n’y aura accès.

La fonction sera disponible, d’abord, dans les modèles de la série Samsung Galaxy S21, et plus tard, elle sera étendue au reste du catalogue mobile Samsung. Initialement, il sera disponible en Corée du Sud, et il n’a pas été confirmé s’il arrivera bientôt dans le reste des régions du monde.