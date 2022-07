OnePlus confirme les fonctionnalités du 10T 5G : Snapdragon 8+ Gen 1, 16 Go de RAM et boîtier "réfrigérant"

Les caractéristiques du OnePlus 10T 5G ont été révélées par la marque elle-même

Petit à petit, le jour de la présentation du nouveau OnePlus 10T 5G approche. Le 3 août, l’entreprise montrera au monde son vaisseau amiral pour ce second semestre, dont nous apprenons de plus en plus de détails au fil des semaines.

Alors qu’il ne restait qu’un peu moins d’une semaine pour sa présentation, OnePlus a tenu à confirmer une partie des caractéristiques définitives du nouveau OnePlus 10T 5G, notamment son processeur, sa capacité de mémoire RAM et l’un des accessoires qui viendront avec le téléphone.

OnePlus 10T 5G : des performances extrêmes dans le prochain fleuron de la marque chinoise

Comme d’habitude avec les appareils de la marque, OnePlus prévoit de faire du 10T 5G l’un des téléphones les plus puissants du marché. Aujourd’hui, en effet, l’appareil est déjà le modèle qui a obtenu le score le plus élevé au test de performance le plus célèbre.

Pour y parvenir, OnePlus a équipé l’appareil du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le plus puissant et le plus avancé créé à ce jour par la société californienne. La puce promet des performances améliorées de 10 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 qui était monté sur le OnePlus 10 Pro, tandis que l’efficacité énergétique est améliorée de 30 %.

De même, 16 Go de mémoire RAM LPDDR5 ont été ajoutés dans sa version la plus avancée, avec 265 Go de stockage interne UFS 3.1.

À tout ce qui précède, il faut ajouter un nouveau système de refroidissement intégré, avec une chambre à vapeur, 8 canaux de dissipation et une structure de dissipation capillaire 3D repensée.

Par curiosité, il convient également de mentionner que OnePlus a produit un nouveau boîtier pour l’appareil appelé « Glacier Mat », conçu pour refroidir l’appareil grâce au principe de l’évaporation bionique. Selon la marque, le matériau thermique absorbe l’humidité de l’environnement pour reconstituer l’eau et maintenir l’appareil au frais.

Le OnePlus 10T 5G sera présenté le 3 août lors d’un événement organisé à New York. Plus tard, il peut être acheté via les canaux de vente habituels. Parallèlement à l’appareil, la marque présentera également la nouvelle version de son logiciel basé sur Android, OxygenOS 13.