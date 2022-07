Windows 11 Build 22621.317 est mis en ligne dans Release Preview Channel

Microsoft publiera bientôt l’une des plus grandes mises à jour de Windows 11 jamais réalisées. Je parle de la mise à jour Windows 11 22H2. Mais la mise à jour 22H2 est déjà disponible pour les initiés de Windows 11. Et aujourd’hui, Microsoft a publié une mise à jour de Windows 11 Build 22621.317 pour les Insiders dans le Release Preview Channel sur Windows 11 version 22H2. La nouvelle version est livrée avec quelques améliorations. Découvrons les nouveautés de Windows 11 version 22621.317.

Microsoft teste depuis longtemps la prochaine mise à jour 22H2 et elle a été publiée sur le canal Release Preview en juin. Plus tard dans la dernière semaine de juin, il a reçu une mise à jour incrémentielle avec la version 22621.169. Et maintenant, la version 22H2 de Windows 11 reçoit la deuxième mise à jour dans le canal de prévisualisation de la version en tant que version 22621.317 de Windows 11 (KB5015885). Si vous ne savez pas. Microsoft publiera Windows 11 22H2 lors de son prochain événement cette année.

La nouvelle build 22621.317 de Windows 11 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités mais elle s’accompagne de nombreuses améliorations. Vous pouvez consulter la liste complète des modifications ci-dessous,

Journal des modifications de Windows 11 Build 22621.317

Cette mise à jour inclut les améliorations suivantes :

Nous avons corrigé un problème qui empêchait l’ouverture des dépanneurs.

Nous avons corrigé un problème susceptible d’augmenter la latence des jeux lorsque la synchronisation verticale (VSync ou v-sync) est utilisée.

Nous avons résolu un problème qui affectait l’API ProjectionManager.StartProjectingAsync et empêchait certains paramètres régionaux de se connecter à Miracast Sinks.

Nous avons résolu un problème qui faisait que Smart App Control bloquait les fichiers signés par catalogue.

Nous avons résolu un problème qui faisait que l’application Take a Test supprimait toutes les politiques liées à l’application du verrouillage lorsque vous fermez l’application.

Nous avons résolu un problème qui pouvait fortement déformer les photos que vous prenez à l’aide de l’application Appareil photo. Ce problème se produit lors de l’utilisation de certaines caméras dans certaines conditions de faible luminosité.

Nous avons résolu un problème qui génère une exception lorsque vous déboguez des pilotes à l’aide de Visual Studio 2022 version 17.2 ou ultérieure.

Nous avons résolu un problème qui entraînait l’échec sporadique du service de profil Windows. L’échec peut se produire lors de la connexion. Le message d’erreur est « le service gpsvc n’a pas réussi à se connecter. Accès refusé ».

Nous avons résolu un problème qui empêchait l’ouverture des applications virtualisées App-V Office ou les empêchait de répondre.

Si vous êtes un initié de Windows 11 dans le canal de prévisualisation des versions et que vous êtes déjà sur la version 22H2, vous obtiendrez cette nouvelle version 22621.317 sur votre PC. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement dans Paramètres > Mise à jour Windows. Et une fois que vous cliquez sur vérifier les mises à jour, il présentera la nouvelle version que vous pouvez télécharger et installer sur votre PC.

Lié à Windows 11 :

Source