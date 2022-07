Windows 11 Insider Build 25169 publié avec le mode kiosque multi-applications

Microsoft publie aujourd’hui certaines versions de Windows 11 Insider sur différents canaux. Et en parlant du canal de développement, Windows 11 Insider Build 25169 est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités, modifications et corrections de bogues. Donc, si vous êtes un Windows Insider sur le Dev Channel, vous recevrez le nouveau Windows 11 build 25169 sur votre appareil. Découvrons tout sur Windows 11 Build 25169.

La dernière mise à jour de la chaîne Dev a été publiée le 20 de ce mois. Et exactement une semaine plus tard, Microsoft sort la nouvelle version de Windows 11. La dernière version comprenait des fonctionnalités supplémentaires, notamment le débordement de la barre des tâches, etc. Et en parlant du nouveau Windows 11 Build 25169, il est également livré avec quelques changements et de nouvelles fonctionnalités.

Mode kiosque multi-applications

Windows 11 Insider Preview build 25169 est livré avec le mode Multi App Kiosk pour les administrateurs informatiques. Il s’agit d’une fonctionnalité de verrouillage qui permet aux administrateurs informatiques d’attribuer un ensemble d’applications à exécuter sur le système. C’est une sorte de dispositif de sécurité. Les utilisateurs tels que les étudiants, les travailleurs ou les employés ne pourront pas utiliser les fonctionnalités ou les applications que les administrateurs informatiques n’ont pas approuvées ou autorisées. Outre les applications, l’administrateur informatique peut également utiliser cette fonction de verrouillage pour les paramètres, le menu de démarrage et les fenêtres contextuelles.

Cela va être une fonctionnalité idéale pour des situations comme lorsque plusieurs utilisateurs utilisent la même machine ou même cela sera utile lors de l’attribution d’appareils aux employés.

Actuellement, le mode kiosque multi-applications peut être activé à l’aide de PowerShell et de WMI Bridge. Ces consignes peut être suivi pour l’activer via WMI Bridge.

Pleins feux sur Windows sur le bureau

Windows 11 build 25169 apporte également le mode Windows Spotlight pour le bureau. Il peut être activé à partir de Paramètres > Personnalisation et Paramètres > Personnalisation > Thèmes. D’autres changements dans cette version de développement incluent un modèle d’écriture manuscrite en anglais américain (EN-US) mis à jour, plus de contrôles d’application dans les paramètres, et plus encore.

Il y a un tas de correctifs dans la dernière version. De plus, certains problèmes connus seront résolus dans les prochaines versions de Windows 11 Insider. Vous pouvez consulter la liste complète des correctifs et des problèmes connus en direction cette page.

Si vous êtes sur le canal de développement Windows 11 Insider, vous obtiendrez la mise à jour OTA directement sur votre machine. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à l’application Paramètres, puis de cliquer sur l’option Windows Update dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Vérifier les mises à jour. Le système va maintenant vérifier et télécharger la dernière version de Windows 11.

