La mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.440 apporte une nouvelle ouverture avec menu et plus encore

Microsoft envoie les nouvelles mises à jour de Windows 11 aux Insiders. La société lance deux nouvelles versions du canal bêta dans Insider avec Windows 11 Insider Preview 22621.440 et 22622.440, évidemment, les nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur le nouveau numéro de version 22622.440. La dernière mise à jour bêta incrémentielle est basée sur la version de développement 25163 de la semaine dernière, oui, elle apporte de nouvelles fonctionnalités à davantage de PC fonctionnant sur le canal bêta. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.440.

Microsoft pousse les nouvelles fonctionnalités vers Windows 11 22622.440, alors que les nouvelles fonctionnalités sur 22621.440 ne sont pas activées par défaut. Mais vous pouvez toujours goûter aux nouvelles fonctionnalités en installant la mise à niveau incrémentielle sur votre PC. La nouvelle version OTA est livrée avec le numéro de version KB5015890.

En passant aux fonctionnalités et aux modifications, la dernière version d’aperçu d’initié de Windows 11 est livrée avec une fonctionnalité de débordement de la barre des tâches, un widget de contenu Dynamic Finance, une boîte de dialogue Ouvrir avec le menu, un modèle d’écriture manuscrite EN-US mis à jour, etc. Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités en vous rendant sur cette page.

La version de Windows 11 Insider Preview corrige le problème de plantage de l’explorateur lors de l’amarrage et du décrochage des moniteurs, le narrateur ne lit pas le correctif, le correctif du problème des vignettes ALT + Tab, le problème de blocage après la copie d’une certaine action sur les applications, etc. Voici le changelog complet.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.440 – Nouveautés

Débordement de la barre des tâches Nous réintroduisons le débordement de la barre des tâches, avec une expérience nouvellement conçue pour Windows 11. Cette expérience de la barre des tâches a été soigneusement conçue pour vous offrir une expérience de commutation et de lancement plus productive lorsque l’espace est limité. Votre barre des tâches passera automatiquement à ce nouvel état de débordement lorsqu’elle aura atteint sa capacité maximale. Dans cet état, la barre des tâches offrira un point d’entrée vers un menu de débordement qui vous permet de visualiser toutes vos applications débordées dans un seul espace.

Le menu de débordement contiendra de nombreux comportements actuels de la barre des tâches que les utilisateurs connaissent, tels que la prise en charge des applications épinglées, la liste de raccourcis et l’interface utilisateur étendue. Après avoir invoqué le débordement, le menu se fermera silencieusement une fois que vous aurez cliqué en dehors de celui-ci ou navigué vers une application.

Contenu des widgets dynamiques sur la barre des tâches Nous essayons quelques modifications pour apporter un contenu Widgets plus dynamique à votre barre des tâches. En plus de voir le contenu en direct du widget météo, vous commencerez également à voir des mises à jour en direct des widgets sports et finances, ainsi que des alertes d’actualité. Cela devrait vous permettre de savoir plus facilement quand quelque chose d’important se produit en rapport avec ces widgets et de vous tenir informé des dernières nouvelles. Le contenu est censé être rapide et visible avec la possibilité d’en voir plus à l’intérieur du tableau des widgets si vous cliquez dessus. Cependant, si vous n’interagissez pas avec la mise à jour du contenu, la barre des tâches vous montrera à nouveau la météo.



Windows 11 Insider Preview Build 22622.440 – Fonctionnalités

Général Nous commençons à déployer à nouveau la boîte de dialogue « Ouvrir avec » mise à jour pour nous aligner sur les principes de conception de Windows 11. La boîte de dialogue mise à jour respecte les thèmes clair et sombre. Nous avons également simplifié l’expérience en permettant de mettre à jour votre application par défaut en un seul clic. Depuis l’annulation de ce changement en mars, nous avons amélioré les performances en fonction des commentaires d’Insider.



Saisir Nous avons mis à jour le modèle d’écriture manuscrite en anglais américain (EN-US) pour qu’il soit plus rapide et plus précis. Utilisez le panneau d’écriture manuscrite mis à jour pour le texte manuscrit et dites-nous ce que vous en pensez.

Réglages Les paramètres prennent désormais en charge la gestion des applications qui n’étaient auparavant prises en charge qu’à partir du Panneau de configuration. Cela inclut la désinstallation des applications qui ont des interdépendances (par exemple, les applications Steam et de jeu fonctionnant sur Steam), la réparation et la modification des applications Win32.



Windows 11 Insider Preview Build 22622.440 – Correctifs

Général Correction d’un problème qui faisait que certains Insiders rencontraient des plantages d’explorer.exe lors de l’ancrage et du désancrage des moniteurs dans la Build 22622.436.

Explorateur de fichiers A fait du travail pour corriger une fuite de mémoire lors de l’utilisation d’onglets avec l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème où Narrator ne lisait pas les titres des onglets lorsque le focus se déplaçait à travers eux. Correction d’un problème où la vignette d’aperçu de l’explorateur de fichiers dans la barre des tâches, ALT + Tab et la vue des tâches pouvait afficher le titre d’un onglet adjacent et non celui actuellement sélectionné. Le bouton Ajouter un nouvel onglet ne doit plus chevaucher le bouton Réduire dans la barre de titre lors de l’utilisation de la mise à l’échelle du texte avec de nombreux onglets ouverts.

Actions suggérées Correction d’un problème qui entraînait le gel de certaines applications après une action de copie si les actions suggérées étaient activées. Correction d’un crash à fort impact affectant la fiabilité des actions suggérées.



Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.440, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.440.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

