En juin de l’année dernière, Twitter a officiellement lancé son nouveau service d’abonnement appelé « Twitter Blue », qui déverrouille des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité d’annuler rapidement un tweet qui vient d’être envoyé et des options de thème dans l’application. Un an plus tard, Twitter augmente pour la première fois le prix de son abonnement Blue.

Comme l’a noté le consultant en médias sociaux Matt Navarre, Twitter a envoyé jeudi un e-mail aux abonnés actuels de Twitter Blue confirmant que le prix de l’abonnement mensuel sera bientôt augmenté. Alors que Twitter Blue a été lancé pour 2,99 $ par mois, la société facturera désormais 4,99 $ par mois pour le service, soit une augmentation de 66 %.

La dernière version de l’application Twitter officielle pour iOS facture déjà 4,99 $ par mois pour l’abonnement Twitter Blue, ce qui indique que les nouveaux abonnés paieront déjà le nouveau prix.

Cependant, Twitter indique que les « early adopters » de Twitter Blue (c’est-à-dire ceux qui ont déjà un abonnement actif) continueront de payer 2,99 $ par mois jusqu’en octobre 2022. Après cela, le prix de l’abonnement sera automatiquement ajusté à 4,99 $. Ces clients seront à nouveau informés de l’augmentation de prix 30 jours avant son entrée en vigueur.

Les détails sur les raisons pour lesquelles Twitter augmente le prix de l’abonnement Blue juste un an après son lancement ne sont pas clairs. Selon la société, l’augmentation du prix de l’abonnement Twitter Blue aidera la plate-forme à « continuer à créer certaines des nouvelles fonctionnalités » demandées par les utilisateurs.

Twitter augmente le prix de Twitter Blue de 2,99 $ à 4,99 $ par mois !! 😮 *Les premiers utilisateurs ne verront pas d’augmentation de prix avant octobre. pic.twitter.com/5mpC412IMw – Matt Navarra (@MattNavarra) 29 juillet 2022

La situation de Twitter n’est pas au mieux

Twitter a été confronté à de nombreux problèmes internes depuis qu’Elon Musk a annoncé qu’il achèterait le réseau social dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars. Cependant, Musk a ensuite renoncé à l’accord, ce qui a fait perdre de l’argent à Twitter ainsi qu’un certain nombre d’employés. La société poursuit maintenant Musk pour avoir renoncé à l’accord, tout en essayant de le forcer à finaliser l’acquisition promise.

Bien sûr, la société a également fait ce qu’elle pouvait pour améliorer sa plate-forme malgré le différend avec Musk. Au cours des derniers mois, Twitter a annoncé de nouvelles fonctionnalités telles que des options pour enregistrer et rejouer Spaces, une fonctionnalité « Cercles » de type Close Friends et CoTweets.

Quant à Twitter Blue, il convient de noter que le service d’abonnement est actuellement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les abonnés Twitter Blue peuvent également lire plusieurs articles sans publicité, et cela inclut Netcost-security.fr et d’autres sites Web de 9to5Group.

