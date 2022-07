Stage Manager sur iPad : pratique avec la nouvelle interface utilisateur multitâche d’iPadOS 16 [Video]

Apple lance sa nouvelle fonctionnalité Stage Manager avec iPadOS 16 pour les iPads M1 et sur Mac avec macOS Ventura pour aider à « se concentrer sur les tâches et se déplacer entre les applications et les fenêtres plus facilement et plus rapidement que jamais ». Suivez-nous pour découvrir comment activer Stage Manager sur iPad, comment cela fonctionne et comment l’utiliser.

Atterrissant en tant que nouvelle fonctionnalité phare pour les iPad et Mac M1 dans iPadOS 16 et macOS Ventura, voici la description par Apple du fonctionnement de Stage Manager :

« Stage Manager organise automatiquement les applications et les fenêtres ouvertes afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur travail et tout voir d’un seul coup d’œil. La fenêtre actuelle dans laquelle les utilisateurs travaillent est affichée en évidence au centre, et d’autres fenêtres ouvertes apparaissent sur le côté gauche afin qu’ils puissent basculer rapidement et facilement entre les tâches. Les utilisateurs peuvent également regrouper des fenêtres lorsqu’ils travaillent sur des tâches ou des projets spécifiques nécessitant différentes applications. Stage Manager fonctionne de concert avec d’autres outils de fenêtrage macOS, notamment Mission Control et Spaces, et les utilisateurs peuvent désormais accéder facilement à leur bureau en un seul clic.

iOS 16 et iPadOS 16 sont actuellement disponibles en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Stage Manager sur iPad : Comment ça marche dans iPadOS 16

Activer Stage Manager sur iPad

Exécutez iPadOS 16 sur un iPad M1, tirez vers le haut Centre de contrôle (déroulez depuis le coin supérieur droit de votre écran ou cliquez dans le coin supérieur droit) Appuyez sur le Régisseur bouton (3 petites et 1 grande icône carrée près du coin inférieur droit) La première fois que vous activez Stage Manager, vous verrez un écran de démarrage avec une brève explication et un gros bouton bleu pour Activer le gestionnaire de scène Après la première fois que vous activez Stage Manager, vous pouvez rapidement l’activer et le désactiver en un seul clic dans le centre de contrôle. Stage Manager est automatiquement ajouté au centre de contrôle sur les iPad compatibles avec iPadOS 16, mais vous pouvez également réorganiser l’emplacement du bouton en vous rendant dans Paramètres> Centre de contrôle.

Voici à quoi ressemble le processus sur iPad :

Utilisé

Une fois Stage Manager activé, recherchez la ligne blanche incurvée dans le coin inférieur droit d’une application pour redimensionner les fenêtres Si vous passez à une application et qu’elle est en plein écran, redimensionnez avec le coin inférieur droit

Vous devriez voir vos autres applications ouvertes sur le côté gauche – déplacez le curseur de votre iPad vers l’extrême gauche si vos autres applications sont masquées

Vous pouvez faire glisser plusieurs applications dans un seul espace Stage Manager

Appuyez sur l’icône à trois points en haut au centre d’une application pour fermer, réduire et obtenir d’autres options

Stage Manager offre une prise en charge plein écran sur les écrans externes, mais il existe un certain nombre de bogues dans la version bêta d’iPadOS 16

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Stage Manager sur iPad dans la vidéo détaillée de mon collègue Fernando ci-dessous !

Que pensez-vous de Stage Manager sur iPad ? Est-ce quelque chose que vous utilisez ou que vous avez hâte d’utiliser ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

En savoir plus sur Stage Manager :

Plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :