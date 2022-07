Le comportement de l’écran permanent de l’iPhone 14 Pro est prévisualisé dans les nouveaux détails du fond d’écran iOS 16

À ce stade, les rumeurs sur l’iPhone 14 Pro sont assez solides en ce qui concerne le nouvel écran, qui devrait non seulement avoir un nouveau design, mais également prendre en charge un mode toujours activé. Et alors que les versions précédentes d’iOS 16 avaient déjà plusieurs références à un nouveau mode toujours actif, même les fonds d’écran du système ont maintenant été mis à jour pour tirer parti de cette nouvelle technologie.

Si vous n’êtes pas familier avec un affichage permanent, cette technologie permet au système de continuer à afficher certaines informations sur l’écran comme l’horloge tout en consommant très peu d’énergie de la batterie. Certains smartphones Android disposent déjà d’écrans toujours allumés, tandis que l’Apple Watch Series 5 et les versions ultérieures disposent également de la même technologie.

Même avant la WWDC 2022, Bloomberg’s Mark Gurman avait déjà signalé qu’iOS 16 serait prêt pour un nouveau mode toujours actif, qui est devrait être exclusif aux modèles iPhone 14 Pro. En effet, les modèles de cette année auraient un nouvel affichage à taux de rafraîchissement variable qui descend à 1 Hz par seconde. Par conséquent, il devrait consommer moins d’énergie que les écrans actuels.

Netcost-security.fr trouvé plusieurs références à la prise en charge de l’affichage permanent dans iOS 16, ce qui corrobore toutes les rumeurs de l’iPhone 14 Pro. Il existe même un mode interne qu’Apple utilise pour tester le mode toujours activé sur l’iPhone 13.

Fonds d’écran iOS 16 prêts pour un affichage permanent

En ce qui concerne les smartphones Android avec affichage permanent, la fonctionnalité fonctionne à peu près de la même manière entre eux. Vous obtenez un écran noir avec l’horloge et parfois des widgets. Avec le nouvel écran de verrouillage d’iOS 16, il est devenu assez clair que l’iPhone suivra probablement une approche similaire. Cependant, Apple pourrait travailler sur quelque chose au-delà de cela pour l’iPhone 14 Pro.

Basé sur les fichiers internes d’iOS 16 beta 4, Netcost-security.fr a constaté que les fonds d’écran du système sont maintenant prêts pour ce nouveau mode d’affichage permanent. Comme nous l’avons expliqué précédemment, iOS 16 n’utilise plus d’images statiques comme fonds d’écran. Au lieu de cela, les nouveaux fonds d’écran sont des vecteurs multicouches rendus en temps réel.

Désormais, en plus des vecteurs habituels, les fonds d’écran natifs (tels que celui par défaut et le fond d’écran poisson clown récemment ajouté) ont également un nouvel état intitulé « Sommeil », qui comporte des éléments très sombres et délavés. Les fonds d’écran dans cet état sont assez similaires aux visages Apple Watch avec toujours activé.

Une fois que l’utilisateur éteint l’écran de l’iPhone 14 Pro, le fond d’écran passera à la version « Veille ». Nous avons pu reproduire le nouveau comportement, que vous pouvez voir ci-dessous :

Fondamentalement, il semble qu’Apple reproduira le même effet de l’Apple Watch sur l’iPhone 14 Pro. Cela indique que les utilisateurs verront toujours leurs fonds d’écran d’une manière ou d’une autre même lorsque l’écran est éteint. Le fond d’écran sera affiché à pleine luminosité une fois que l’utilisateur appuie sur l’écran ou appuie sur le bouton d’alimentation.

Bien sûr, sur un appareil réel, l’horloge et les widgets choisis par l’utilisateur seront également visibles lorsque l’écran est « éteint ».

En savoir plus sur l’iPhone 14

Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année. Cependant, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront les seuls à disposer d’une puce plus rapide et d’un nouveau design d’écran avec une découpe en forme de pilule au lieu d’une encoche. Selon les rumeurs, les modèles Pro de cette année auraient également un nouvel appareil photo large de 48 mégapixels capable de filmer des vidéos 8K.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieront également de la plus grande mise à niveau de la caméra frontale depuis des années avec une nouvelle ouverture plus grande FObjectif /1.9 et mise au point automatique pour de meilleures performances en basse lumière.

Quant aux modèles réguliers d’iPhone 14, ils devraient être fortement basés sur le matériel actuel de l’iPhone 13 avec des mises à niveau mineures de l’appareil photo, des batteries plus grandes et 6 Go de RAM au lieu de 4 Go. La mise à niveau la plus notable pour la gamme de milieu de gamme cette année sera le remplacement du modèle « mini » par un nouvel écran de 6,7 pouces « iPhone 14 Max ».

Les nouveaux iPhones devraient être annoncés cet automne.

