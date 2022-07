Ces 2 caméras sur votre mobile pourraient avoir leurs jours comptés

Le traitement des images s’est beaucoup amélioré, à tel point qu’actuellement la présence des capteurs « macro » et « profondeur » est difficilement justifiable car ils n’ont pratiquement aucune utilité.

Vous l’avez déjà remarqué car vous en avez un dans votre poche, mais c’est que nos smartphones se sont depuis longtemps transformés en sandwichs de verre et de métal avec pas mal de caméras collées, aussi bien devant que derrière, certaines avec plus d’utilité que d’autres et beaucoup de difficilement justifiables, surtout dans la gamme la plus élémentaire.

En effet, en reprenant le gant de nos confrères de SamMobile, il semble clair qu’avec les avancées technologiques et les améliorations du traitement d’image qui ont été intégrées ces derniers mois dans la plupart des téléphones portables de pratiquement toutes les gammes, au moins deux des caméras habituelles de nos mobiles devraient avoir leurs jours comptés en raison de leur fonctionnalité de témoignage.

Évidemment, on parle des capteurs de profondeur et de macro, le premier d’entre eux destiné à mesurer la profondeur pour effectuer des flous de bokeh et le second avec une présence testimoniale dans les smartphones basiques, avec une résolution de 2 ou 5 mégapixels au maximum et des résultats discutables.lorsque vous prenez des photos à courte distance.

Le traitement des images s’est tellement amélioré que la présence du capteur ‘profondeur’ n’est plus aussi nécessaire, et il serait sûrement plus utile de sauvegarder les capteurs et de les intégrer avec une qualité supérieure que de maintenir 3, 4 ou 5 caméras, toutes avec des résultats discutables.

La vérité est qu’avoir 3, 4 ou même 5 caméras ne garantit pas les meilleurs résultats, encore moins quand on parle de smartphones de taille moyenne dans lesquels de nombreux capteurs de qualité moyenne sont intégrés qui n’aident vraiment qu’en matière de marketing et pas tant pour obtenir une bonne qualité dans les photographies.

Sans aller plus loin et poursuivre l’analyse qu’ils ont faite de SamMobile, la vérité est que la série Galaxy A de Samsung illustre cela à merveille, car la plupart de ses membres ont quatre capteurs dont seuls le principal et l’ultra grand angle font correctement leur travail, laissant la macro et la profondeur en arrière-plan ne doivent être affichées qu’au verso.

Les améliorations apportées au logiciel et au traitement signifient que nous n’avons pas besoin d’un capteur de profondeur pour effectuer le bokeh à ce stade, et bien qu’à ce jour ils n’aient pas osé, un téléobjectif zoom 2x abordable serait sûrement plus utile dans n’importe quel mi-coupe smartphone grossissements et résultats acceptables pour remplacer la macro.

Si j’avais le choix, je préférerais moi-même un capteur principal de meilleure qualité, accompagné de l’ultra grand angle déjà classique et d’un zoom téléobjectif qui offrait plus de polyvalence. Aucune folie n’est nécessaire !

En effet, de nombreux constructeurs utilisent déjà des grands angles pour ces tâches de calcul de profondeur, et un capteur ToF beaucoup moins cher peut même être intégré qui laisse la place au téléobjectif dans les mobiles milieu de gamme.

Il se pourrait aussi qu’ils aient été éliminés pour ne rien implémenter de nouveau dans un souci d’économie, profitant du fait que le traitement d’image permet déjà de faire des tours et parfois moins c’est plus pour obtenir des résultats de qualité et une expérience utilisateur plus satisfaisante .. Ou savez-vous à quoi servent tous ces petits trous au dos de votre portable ?

Nous acceptons un navire si les économies de coûts sont répercutées sur le client et que le prix final des appareils est amélioré, et en tout cas il est vrai que les jours des caméras macro et profondeur doivent être numérotés, soit pour économiser, soit pour laisser de la place pour moins mais de meilleurs composants ou pour incorporer des capteurs plus utilisables tels que le téléobjectif dans la distribution.

