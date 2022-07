Apple dépasse de peu les estimations et annonce un chiffre d’affaires record pour le troisième trimestre 2022

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre fiscal de 2022, couvrant le deuxième trimestre civil et les mois d’avril, mai et juin. Beaucoup d’yeux sont tournés vers Apple alors que les inquiétudes grandissent face à un ralentissement économique aux États-Unis. Voici ce que la société a rapporté aujourd’hui.

Pour le troisième trimestre 2022, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards de dollars et un bénéfice de 19,4 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 1,20 $ pour le trimestre.

Résultats d’Apple au troisième trimestre 2022

Pour le troisième trimestre 2022, les prévisions des analystes concernant les revenus ont varié ; 79,26 milliards de dollars à l’extrémité inférieure à 88,41 milliards de dollars à l’extrémité supérieure. La moyenne sur 26 analystes, cependant, était de 82,81 milliards de dollars.

Apple n’avait fourni aucune indication pour le troisième trimestre 2022, citant des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement et des perturbations continues causées par la pandémie de COVID-19. En fait, la société avait même averti que les contraintes d’approvisionnement lui coûteraient entre 4 et 8 milliards de dollars de revenus pour le trimestre.

À titre de comparaison, au même trimestre il y a un an, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars et un bénéfice de 21,74 milliards de dollars. Il a déclaré un bénéfice par action de 1,30 $. Ces chiffres ont été fortement stimulés par les dépenses induites par la pandémie, tirées par une forte croissance des revenus des iPad et des Mac.

Apple ne rapporte plus les ventes unitaires pour aucun de ses produits, mais rapporte à la place une ventilation des revenus par catégorie de produits. Voici la répartition complète pour le T3 fiscal 2022 :

iPhone : 40,67 milliards de dollars (en hausse de 3 % en glissement annuel)

Mac : 7,38 milliards de dollars (en baisse de 10 % sur un an)

iPad : 7,22 milliards de dollars (en baisse de 1,9 %)

Wearables : 8,08 milliards de dollars (en baisse de 7,8 %)

Services : 19,60 milliards de dollars (en hausse de 12 % en glissement annuel)

Voici ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait à dire sur les résultats d’Apple au troisième trimestre 2022 :

« Les résultats record de ce trimestre témoignent des efforts constants d’Apple pour innover, faire progresser de nouvelles possibilités et enrichir la vie de nos clients », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Comme toujours, nous menons avec nos valeurs et les exprimons dans tout ce que nous construisons, des nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, aux outils qui amélioreront l’accessibilité, dans le cadre de notre engagement de longue date à créer des produits pour tous. ”

Et le directeur financier Luca Maestri a ajouté :

« Nos résultats du trimestre de juin ont continué de démontrer notre capacité à gérer efficacement nos activités malgré un environnement opérationnel difficile. Nous avons établi un record de revenus pour le trimestre de juin et notre base installée d’appareils actifs a atteint un niveau record dans chaque segment géographique et catégorie de produits », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Au cours du trimestre, nous avons généré près de 23 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, reversé plus de 28 milliards de dollars à nos actionnaires et continué d’investir dans nos plans de croissance à long terme. »

Vous pouvez lire la publication complète des résultats d’Apple dans cet article sur Apple Newsroom. Restez à l’écoute Netcost-security.fr pour plus de couverture de l’appel sur les résultats de l’AAPL avec Tim Cook et Luca Maestri ensuite. Vous pouvez écouter en direct le streaming audio de l’appel sur les résultats de l’AAPL Q3 2022 en haut de l’heure ici ou écouter peu de temps après l’appel avec Apple Podcasts

