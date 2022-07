Google Maps est enfin un ami des vélos : c’est ainsi que fonctionne l’un des modes les plus attendus de l’application

Google confirme l’amélioration de son « mode vélo » Google Maps, qui offrira désormais beaucoup plus de détails sur les itinéraires afin que les cyclistes puissent pédaler de manière plus sûre et avec plus d’informations.

Cela fait quelques années que Google a présenté le « mode vélo » de Maps, même si la vérité est que la majorité des fans de vélo, et aussi les moins fans qui utilisent ce moyen de transport pour se déplacer dans la ville, demandent depuis longtemps des améliorations à Google Maps pour les itinéraires cyclables urbains et hors de la ville.

Il semble qu’à Mountain View, bien que de manière très discrète, ils aient relevé le gant, et en suivant la piste de 9to5Google, nous pouvons déjà confirmer que Google Maps a en effet grandement amélioré son mode pour les vélos, offrant des informations plus détaillées pour les itinéraires cyclables. maintenant que l’utilisation de ces véhicules « a augmenté de plus de 40% dans le monde ».

En fait, c’est qu’avec les nouvelles fonctionnalités de Google Maps, nous pourrons comparer les itinéraires cyclables et même obtenir des détails et de nouvelles options de haut niveau telles que choisir « plus de pistes cyclables » si elles existent ou faire « moins de virages » pour mieux calculer nos itinéraires cyclables.

Mais ne nous arrêtons pas là, ce sont toutes les améliorations les plus importantes que Google a annoncées dans son communiqué :

La nouvelle section « Very Steep Climbs » fournira un graphique altimétrique de l’itinéraire, mettant en évidence les points les plus hauts et les plus bas.

On nous montrera des volées d’escaliers identifiées, si elles existent sur le parcours.

Nous verrons que la section « Routes » pourra désormais nous fournir un pourcentage de pistes cyclables à l’intérieur de l’itinéraire, sachant de première main combien de temps nous partagerons les routes avec les voitures et les camions.

Les meilleures astuces pour Google Maps

Mais pas seulement cela, car Google Maps offrira également désormais des détails granulaires plus spécifiques et concis pour chaque section du voyage, pouvant savoir avec une ventilation très détaillée quel type de route nous parcourrons dans chaque cas et dans quelles conditions.

Sans aucun doute, une information très importante que nous voulions tous dans Google Maps, et qui a pris beaucoup de temps mais qui est finalement restée. Fini le temps de pédaler jusqu’à notre destination sans savoir auparavant s’il y aurait des pentes très dures ou si l’endroit allait être excessivement occupé par des véhicules.

Ils disent de Google que ces nouvelles améliorations arriveront dans les semaines à venir pour les « centaines de villes où les données cyclables sont disponibles », alors restez à l’écoute car très bientôt vous pourrez sûrement vérifier vos itinéraires cyclables en détail à partir de Maps et sans avoir laisser votre portable.