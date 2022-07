ASUS ZenFone 9 : jusqu’à 16 Go de RAM et Snapdragon 8+ Gen 1 dans le plus petit haut de gamme de 2022

Si vous recherchez un mobile haut de gamme avec une taille ultra-petite, l’ASUS ZenFone 9 a tout ce dont vous avez besoin





Les mobiles haut de gamme et la taille compacte ont toujours du sens. Ou, du moins, ASUS le pense. La société taïwanaise a présenté la nouvelle génération de sa série ZenFone, dirigée par l’ASUS ZenFone 9, un smartphone haut de gamme qui se distingue des autres par son format ultra-compact, grâce à son écran de seulement 5,9 pouces de diagonale.

C’est le smartphone haut de gamme le plus compact de tous ceux lancés en 2022, dépassant des modèles tels que le Samsung Galaxy S22 ou le Xiaomi 12. Depuis ce jeudi 28 juillet, il peut déjà être acheté en France.

ASUS ZenFone 9, toutes les infos

ASUS Zenfone 9 Caractéristique Dimensions 146,5 x 68,1 x 9,1 mm

169 grammes Filtrer Samsung AMOLED 5,9 pouces 20:9 (2400 x 1080) 120Hz / 1ms 1100 nits luminosité maximale Delta-E

Cristal Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 8/16LPDDR5 Système opératif ZenUI basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50 MP Sony IMX766 : Grand capteur 1/1,56″, taille de pixel de 1,0 µm, technologie Quad Bayer : 12,5 MP, taille de pixel effective de 2,0 µm, 6 axes de stabilisateur de cardan hybride, ouverture F1.9, 2×2 OCL PDAF, flash LED unique

12MP Sony IMX363 ultra grand angle

Frontale :

Sony IMX663 12MP Tambours 4300mAh

Charge rapide jusqu’à 30W Les autres Double haut-parleur stéréo

Homologation IP65/68

USB Type-C

lecteur d’empreintes digitales latéral

NFC

Bluetooth 5.2

Le ZenFone 9 est un appareil très compact, mesurant un peu plus de 14,5 centimètres et pesant à peine 169 grammes. Le dos a une finition mate et est disponible en quatre couleurs : noir, blanc, bleu et rouge. Il est étanche sous un niveau de certification IP68 et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation latéral. Par ailleurs, le bouton inclut la prise en charge de gestes multifonctions personnalisables, qui vous permettent d’interagir avec l’interface de manière plus simple.

Équipez-vous d’un écran AMOLED signé Samsung d’une diagonale de 5,9 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Le panneau est protégé par un panneau de verre Gorilla Glass Victus et est perforé dans son coin supérieur gauche pour abriter la caméra frontale de 12 mégapixels.

Malgré sa petite taille, le ZenFone 9 est une sacrée bête sur le plan technique : il est équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le plus puissant créé par Qualcomm à ce jour. Il est accompagné de 8 ou jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5, et de 128 ou 256 Go de stockage interne.

Tout cela est épaulé par Android 12 sous ZenUI, et par une batterie d’une capacité de 4 300 mAh prenant en charge une charge rapide de 30 W. Le chargeur, cette fois, est inclus dans la boîte.

Son système de caméra est dirigé par le capteur Sony IMX766, qui donne de si bons résultats dans le haut de gamme cette année. Il a une résolution de 50 mégapixels et est soutenu par un stabilisateur optique à six axes.

L’appareil photo secondaire dispose de 12 mégapixels et est associé à un objectif ultra grand angle.

Prix ​​​​ASUS ZenFone 9 et où acheter

L’ASUS ZenFone 9 arrive en France dans trois configurations de mémoire et de stockage différentes. Le modèle le moins cher, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, a un prix officiel de 829 euros, bien qu’il soit possible de l’acheter à un prix réduit de 759 euros lors de ses premiers jours de mise en vente.

ASUS ZenFone 9 8/128 Go : 829 euros

ASUS ZenFone 9 8/256 Go : 879 euros

ASUS ZenFone 9 16/256 Go : 929 euros

Ceux qui souhaitent se procurer l’appareil peuvent l’acheter via la boutique en ligne officielle d’ASUS.