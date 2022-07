La loi CHIPS passe le vote du Sénat, après que 52 milliards de dollars soient devenus 280 milliards de dollars pour financer également la recherche scientifique

La loi CHIPS, conçue à l’origine pour inciter les fabricants de puces à ouvrir des usines américaines de 52 milliards de dollars, a maintenant été votée par le Sénat, avec le support des deux partis. Il devrait passer un vote à la Chambre dès la semaine prochaine, mais a pris du poids au cours de son parcours au Congrès.

Apple a fait pression en faveur du plan initial, affirmant qu’il était vital pour la construction d’une usine TSMC en Arizona, qui devrait fabriquer des puces pour la société de Cupertino…

Arrière plan

Nous avons récemment décrit le contexte :

L’année dernière, le Sénat a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis, la Chambre ajoutant son support en février de cette année. La motivation était double. Premièrement, pour faire face à la pénurie mondiale de puces. La pénurie a été créée par un ensemble de facteurs. Celles-ci incluent une demande accrue de technologie pendant la pandémie, une interruption de la production liée au COVID et une demande croissante de puces par les constructeurs automobiles ; car les voitures comptent sur un nombre croissant d’unités à microprocesseur. Le plus gros problème ne concerne pas les processeurs et les GPU, mais des puces beaucoup plus banales comme les pilotes d’affichage et les systèmes de gestion de l’alimentation. Ces puces relativement peu technologiques sont utilisées dans un grand nombre d’appareils, y compris ceux d’Apple. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé que les contraintes d’approvisionnement coûtaient à Apple 6 milliards de dollars en deux trimestres et a averti que le coup pourrait atteindre 8 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal. Un rapport récent indique qu’il y a eu des pénuries dans sept catégories de puces et que quatre d’entre elles continueront d’être affectées tout au long de 2022. Deuxièmement, le désir de s’assurer que les États-Unis ne soient pas laissés pour compte par la Chine – ou trop dépendants d’elle. Malgré le support bipartisan, les politiciens avaient du mal à s’entendre sur les détails, certains craignant que le projet de loi ne soit pas adopté du tout. La subvention proposée a connu diverses itérations, différents politiciens souhaitant ajouter un financement pour d’autres problèmes, et c’est ce financement secondaire qui a suscité la controverse.

La loi CHIPS étendue à 280 milliards de dollars

Un vote antérieur a été utilisé comme test pour voir si les sénateurs avaient envie d’ajouter des fonds supplémentaires pour des dépenses scientifiques, d’éducation et de défense plus larges. Le vote a indiqué qu’il y avait effectivement un support suffisant pour cela.

La New York Times rapporte qu’une loi révisée sur les puces et la science a maintenant été votée par le Sénat et que la somme totale a maintenant grimpé à 280 milliards de dollars.

Le Sénat a adopté mercredi un vaste projet de loi de 280 milliards de dollars visant à renforcer l’avantage manufacturier et technologique américain pour contrer la Chine, adoptant lors d’un vote bipartisan écrasant l’intervention gouvernementale la plus importante dans la politique industrielle depuis des décennies. La législation reflétait un consensus remarquable et rare au sein d’un Congrès polarisé en faveur de l’élaboration d’une stratégie à long terme pour faire face à l’intensification de la rivalité géopolitique du pays avec Pékin. Le plan est centré sur l’investissement de fonds fédéraux dans des technologies et des innovations de pointe pour renforcer la force industrielle, technologique et militaire du pays. La mesure a été adoptée par 64 voix contre 33, avec 17 républicains votant pour. Le support bipartite a illustré comment la concurrence commerciale et militaire avec Pékin – ainsi que la promesse de milliers de nouveaux emplois américains – a radicalement changé les orthodoxies de longue date des partis, générant un accord entre les républicains qui avaient autrefois évité l’intervention du gouvernement sur les marchés et les démocrates qui avaient résisté à la douche grandes entreprises avec des largesses fédérales.

La prise de Netcost-security.fr

Un cynique pourrait suggérer qu’un pot d’argent beaucoup plus important verra des fonds envoyés à un plus grand nombre de circonscriptions du Sénat, permettant aux sénateurs de se vanter du nombre d’emplois qu’ils ont créés dans leur État – juste à temps pour les mi-mandats.

Quelle que soit la raison, cependant, certains investissements indispensables dans la recherche scientifique doivent être les bienvenus.

