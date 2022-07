iOS 16 Beta 4 et iPadOS 16 Beta 4 désormais disponibles pour les développeurs

La quatrième version bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16 est désormais disponible pour les développeurs et sera bientôt disponible pour les bêta-testeurs publics. La nouvelle version bêta est disponible exactement trois semaines après la sortie de la troisième version bêta. Mais au cours de ces trois semaines, nous avons également obtenu une version bêta publique d’iOS 16, deux versions RC d’iOS 15.6 et une version publique d’iOS 15.6. Si vous êtes l’un des testeurs bêta pour développeurs iOS 16, vous pouvez passer à la nouvelle version bêta maintenant. Découvrons les nouveautés d’iOS 16 beta 4.

iOS 16 a été annoncé lors de l’événement WWDC. Et certaines fonctionnalités qui ont été mentionnées dans l’événement ne sont toujours pas disponibles dans iOS 16. De plus, il y aura plusieurs mises à jour bêta avant la sortie de la version bêta publique d’iOS 16. Nous pouvons donc nous attendre à de nouvelles fonctionnalités et modifications dans les prochaines versions bêta d’iOS 16. Cela dit, l’iOS 16 beta 4 est également livré avec de nouvelles fonctionnalités que vous connaîtrez dans la section des fonctionnalités.

Outre iOS 16 Beta 4 et iPadOS 16 Beta 4, Apple a également publié macOS 13 Ventura Beta 4, tvOS 16 Beta 4 et HomePodOS 16 Beta 4. Pour l’instant, watchOS 9 Beta 4 n’est pas disponible. Apple pourrait le publier avec la version bêta publique ou peut-être dans la prochaine version bêta. iOS 16 Beta 4 et iPadOS 16 Beta 4 sont livrés avec un numéro de build 20A5328h. ‘h’ à la fin du numéro de build indique que le parcours bêta d’iOS 16 va être long.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la mise à jour s’accompagne de quelques modifications, de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Ci-dessous, vous pouvez vérifier la plupart des changements détectés dans iOS 16 Beta 4.

Nouvelle mise à jour du modem 2.08.01 (mise à jour du 2.07.00)

Kit d’activité publié pour les développeurs qui leur permettra d’ajouter des fonctionnalités d’activité en direct de Lockscreen sur leurs applications

La limite de temps de non-envoi d’iMessage est passée à 2 minutes et la limite de 5 modifications dans un message. Les destinataires peuvent voir tout l’historique des modifications

Fonds d’écran d’actualités dans l’application Home et CarPlay

Option d’abonnement supprimée du profil App Store et uniquement disponible dans iCloud

Le menu de personnalisation du fond d’écran de l’écran de verrouillage affiche désormais des étiquettes pour l’explication

Les noms des widgets d’horloge ont été remplacés par City Analog et City Digital dans la personnalisation de l’écran de verrouillage

Quelques améliorations supplémentaires dans la personnalisation de l’écran de verrouillage

Représentation graphique du style de notification de l’écran de verrouillage dans les paramètres de notification (pour Count, Stack et List)

Option de notification sous les paramètres Wallet et Apple Pay

L’option de raccrochage de Siri Call est de retour dans les paramètres de Siri et de recherche (elle a été supprimée dans la dernière version bêta)

Annuler l’option Délai d’envoi dans les paramètres de messagerie

Il y a aussi quelques améliorations de l’interface utilisateur comme de grands widgets Musique sur l’écran de verrouillage, un volume épais et un curseur de piste dans Musique

Plusieurs corrections de bogues

Si vous trouvez d’autres changements, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

L’iOS 16 Beta 4 est actuellement disponible uniquement pour les développeurs. La version bêta publique devrait sortir dans un jour ou même plus tard. Si vous êtes sur iOS 16 Dev Beta 3, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPhone à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes.

Si vous souhaitez essayer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide.

