Le service SpaceX Starlink pourrait arriver sur iPhone et Android via un hotspot satellite

Dans un dossier déposé lundi auprès de la FCC, SpaceX se révèle vouloir ajouter la fréquence 2 GHz à sa licence Starlink pour une utilisation avec les « utilisateurs mobiles ». Bien que nous ne sachions pas grand-chose de ce que cela indique, cela pourrait être le début de l’offre de son service aux utilisateurs de téléphones portables.

Le service Internet par satellite de SpaceX, Starlink, s’est considérablement développé au cours des dernières années. Le nombre de satellites a explosé cette année, SpaceX exploitant désormais plus de 2500 satellites en orbite avec près d’un demi-million d’abonnés.

Cette extension à la fréquence 2 GHz indiquerait que ses signaux sont moins affectés par les objets obstruant et serait plus convivial pour les petits appareils, comme les smartphones. Le dossier a été trouvé pour la première fois par PCMag et décrit comment l’extension de la couverture de Starlink à 2 GHz profitera à tous les Américains.

Les Américains exigent de plus en plus une connectivité où qu’ils soient, quand ils le veulent et quoi qu’ils fassent. En particulier, ils se sont habitués à pouvoir se connecter à l’aide de petits appareils portables qu’ils peuvent emporter avec eux ou apposer sur des plates-formes mobiles. SpaceX selon son dossier FCC

SpaceX affirme pouvoir atteindre cette capacité grâce à son acquisition de Swarm, une société de technologie de nano-satellites fournissant des données pour les appareils Internet des objets. SpaceX a acquis la société en août de l’année dernière.

Selon le dossier FCC de lundi, les satellites Starlink existants ne seraient pas capables de ce «service mobile». Ainsi, à la place, SpaceX a déclaré qu’il attacherait de nouveaux modules aux satellites et produirait un petit appareil mobile auquel les utilisateurs pourraient se connecter au sol.

Le petit appareil portable proposé par SpaceX serait utilisé à la place de la grande parabole qui nécessite une prise murale pour l’alimentation. Cependant, le dépôt de la FCC ne détaille pas à quoi ressemblera cet appareil ni quelle sera exactement sa taille.

Utilisation possible dans les iPhones et autres smartphones à l’avenir

Signalé pour la première fois en 2019, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple envisageait d’ajouter une connectivité par satellite à ses iPhones. Cette fonctionnalité « Starlink pour les utilisateurs mobiles » pourrait-elle signifier une collaboration entre SpaceX et Apple ?

Probablement pas encore, mais vous pouvez rapidement tracer la ligne entre les deux sociétés car il est peu probable qu’Apple développe ses propres satellites. D’autres fournisseurs de constellations de satellites pourraient entrer en concurrence pour collaborer avec Apple. OneWeb construit ses constellations LEO depuis quelques années maintenant, et le projet Kuiper d’Amazon devrait bientôt commencer à être lancé.

Les constellations LEO auraient le plus de sens pour Apple car elles offrent une latence plus faible que les satellites géostationnaires de ViaSat ou autres. Par exemple, SpaceX indique que la latence de son service mobile pourrait être aussi faible que 50 ms, ce qui, selon lui, ne serait pas perceptible pour les utilisateurs. Ce type de service à faible latence sera une exigence pour Apple s’il adopte cette option iPhone par satellite. Pour commencer, Apple ne devrait utiliser sa connectivité satellite que pour servir de balises SOS dans les zones sans réception de téléphone portable.

À l’heure actuelle, il semble que ce service Starlink pour les utilisateurs mobiles pourrait être un complément à un abonnement Starlink existant, mais nous devrons attendre que plus de détails soient publiés si la FCC approuve la demande.