iOS 16 beta 4 et iPadOS 16 beta 4 désormais disponibles pour les développeurs

Trois semaines après avoir semé iOS 16 beta 3, Apple publie maintenant sa quatrième beta. Cette version est lancée quelques semaines après la première version bêta publique et la version révisée pour les développeurs également. Avec cette mise à jour, nous pouvons maintenant voir Apple mettre en œuvre certains des commentaires reçus des utilisateurs au cours du mois dernier.

La version d’aujourd’hui est 20A5328h. La dernière version bêta d’iOS 16 a apporté un certain nombre de modifications, notamment des mises à jour de l’écran de verrouillage, de nouvelles options de fond d’écran, etc.

Chaque nouvelle version bêta d’iOS 16 est susceptible d’apporter un nombre important de modifications, de corrections de bugs et même de nouvelles fonctionnalités. Apple garde un œil attentif sur les commentaires qu’il reçoit des testeurs bêta d’iOS 16, et chaque version bêta ultérieure vise à traiter les plaintes, les rapports de bogues et les problèmes de performances.

Avec la version bêta d’iOS 16, Apple se concentre beaucoup sur son nouvel écran de verrouillage. Vous pouvez personnaliser la police, la couleur ou l’emplacement des éléments sur votre écran de verrouillage en appuyant sur l’élément. De nouveaux styles de police et choix de couleurs vous permettent de personnaliser l’apparence de la date et de l’heure.

Avec les widgets et une nouvelle API, les utilisateurs peuvent ajouter des widgets tiers à l’écran de verrouillage. Dans une future mise à jour, les activités en direct afficheront des jeux de sport en cours ou suivront la progression de votre course Uber, par exemple.

Les messages ont trois nouvelles fonctionnalités principales dont les utilisateurs peuvent profiter avec iOS 16 beta 4 :

Modifier un message : Pendant 15 minutes, les utilisateurs peuvent apporter jusqu’à 5 modifications à un message donné, et les destinataires pourront voir un enregistrement des modifications apportées au message ;

Pendant 15 minutes, les utilisateurs peuvent apporter jusqu’à 5 modifications à un message donné, et les destinataires pourront voir un enregistrement des modifications apportées au message ; Annuler l’envoi : Annuler l’envoi de tout message jusqu’à 2 minutes après l’avoir envoyé ;

Annuler l’envoi de tout message jusqu’à 2 minutes après l’avoir envoyé ; Marquer comme non lu: Marquez les messages comme non lus lorsque vous n’avez pas le temps de répondre mais que vous voulez être sûr de répondre à l’expéditeur plus tard.

Avec iOS 16, Apple apporte le transfert dans FaceTime, qui vous permet de transférer les appels de manière transparente de votre iPhone vers votre Mac ou iPad, et vice versa. La société ajoute également des sous-titres en direct dans FaceTime, vous permettant de voir le dialogue transcrit automatiquement intégré à vos appels vidéo.

Parallèlement à iOS 16 beta 4, Apple installe également iPadOS 16 beta 4, watchOS 9 beta 4, macOS 13 Ventura beta 4 et tvOS 16 beta 4.

