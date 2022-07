Twitter pour iOS met à jour la barre d’espaces avec des hôtes, des sujets, etc.

Dans sa volonté de rendre les espaces Twitter attrayants pour davantage d’utilisateurs, Twitter met à jour la barre où toutes les salles de discussion sont affichées sur l’application iOS de l’entreprise. Avec cela, il est plus facile de savoir qui héberge, ce qui est discuté et plus encore sur les espaces.

Cette mise à jour a commencé à être déployée le mois dernier pour les utilisateurs d’Android. Maintenant, Twitter Spaces a annoncé qu’il est également disponible pour les utilisateurs iOS. Selon le compte, vous pouvez en savoir plus sur les espaces que vous voyez en haut de la chronologie avec des informations telles que qui héberge, les sujets en cours de discussion, qui a partagé un tweet, etc.

Au cours de cette année, Twitter a amélioré sa fonctionnalité Spaces. Voici comment l’entreprise décrit la salle de chat audio, qui était autrefois en concurrence avec Clubhouse et qui a maintenant une autre application exceptionnelle.

Parfois, vous avez plus à dire que vous ne pouvez tweeter et c’est à ce moment-là Espaces Twitter est pratique – Spaces est l’endroit où les conversations audio en direct ont lieu. Ce sont des conversations réelles, en direct et sonores pour se connecter sur ce qui se passe actuellement, dans le monde. En plus de notre nouvelle icône Spaces, nos équipes ont travaillé avec diligence pour améliorer et améliorer la fonctionnalité.

Voici quelques-unes des nouvelles choses que vous pouvez faire avec Twitter Spaces :

Enregistrement et lecture – Les espaces peuvent désormais être enregistrés par l’hôte et les enregistrements peuvent être lus indéfiniment après la fin de l’espace.

Les espaces peuvent désormais être enregistrés par l’hôte et les enregistrements peuvent être lus indéfiniment après la fin de l’espace. Détourage – Vous pouvez maintenant filmer et partager les 30 meilleures secondes de votre conversation Spaces.

Vous pouvez maintenant filmer et partager les 30 meilleures secondes de votre conversation Spaces. Rendre facile – Il est désormais plus facile pour les hôtes de démarrer un espace et de tweeter à ce sujet, de parcourir et de découvrir des espaces, de réagir à un espace et d’accéder à des analyses.

Twitter a également apporté plusieurs autres fonctionnalités, telles que les communautés, son abonnement payant Twitter Blue, la possibilité de s’engager uniquement avec vos amis les plus proches avec les cercles, et plus encore.

Aimez-vous cette mise à jour Twitter Spaces pour les appareils iOS? Utilisez-vous toujours cette fonctionnalité ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

