Samsung respecte la tradition et lance une nouvelle couleur pour le Samsung Galaxy S22

Samsung est sur le point de lancer une version du Galaxy S22 dans sa couleur violette déjà traditionnelle, cette fois plus lumineuse et plus frappante avec un nouveau nom : « Bora Purple ».

Nous vous confirmions il y a quelques semaines que le Samsung Galaxy S22 perdait de la valeur jusqu’à 3 fois plus vite que l’iPhone 13, et c’est peut-être pour cette raison que le géant sud-coréen a voulu encourager les ventes de son modèle phare de base avec une nouvelle teinte qui est déjà une tradition chez Samsung.

En fait, c’est que cette couleur Bora Purple qui atteint le Galaxy S22 rappelle les tons violets des précédents appareils Samsung, et aussi la couleur star qui a déjà été anticipée du Galaxy Z Flip4, et que ce serait une lumière violet très semblable à ce Bora Purple.

Comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, nous ne savons toujours pas sur quels marchés il sera disponible ou s’il atteindra tout le monde là où le Galaxy S22 est vendu, mais Samsung a déjà officialisé le débarquement de cette version, bien qu’elle soit limitée au modèle original Galaxy S22. pour l’instant, pas de nouvelles de plus ou ultra.

Samsung revient au violet avec un Galaxy S22 ‘Bora Purple’ qui sera lancé le 10 août, et qui anticipe une gamme complète de terminaux Samsung dans cette teinte, déjà confirmée par son vice-président marketing.

Comme nous l’avons dit, Samsung a une bonne histoire de téléphones violets ou violets, et ces nuances sont presque traditionnelles dans un catalogue qui a vu le Galaxy S8 en gris orchidée, le Galaxy S9 en violet lilas ou le Galaxy Z Flip3 en couleur lavande, alors le Bora Purple arrive pour continuer à offrir des options frappantes et attrayantes aux fans de Samsung.

Dans ce cas, nous parlons d’un ton violet légèrement différent, avec une couleur vive et frappante qui n’est plus aussi pastel que les précédentes, en maintenant que la finition mate du dos pour éviter les empreintes digitales.

Samsung dit qu’il est destiné à susciter la joie et la créativité, « représentant l’optimisme et un sentiment de calme », ​​du moins selon les mots d’une Sonia Chang qui est la vice-présidente du marketing mondial de la marque chez Samsung et qui était chargée de signer le note de présentation. . Dans ledit communiqué de presse, par ailleurs, ils ont ajouté de Samsung que la couleur violette personnifie ce que l’entreprise représente, « embrassant l’individualité, dépassant les limites et innovant sans relâche dans une philosophie d’ouverture ».

Loin de ces bons mots, nous pouvons également confirmer que ce Bora Purple atteindra plus de téléphones après le lancement du Galaxy S22 le 10 août, une date qui coïncide avec l’Unpacked et qui nous laisse évidemment pratiquement confirmé puisque cela promettait le violet clair du Z Flip4 sera en fait ce Bora Purple… On parie ?

