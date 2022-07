iOS 16 ajoute de nouveaux fonds d’écran pour l’application Home, et vous pouvez les télécharger ici

Avec iOS 16, Apple a introduit une nouvelle version de l’application Home avec un design complètement rafraîchi. Parmi les changements de conception, la société a ajouté plusieurs nouveaux fonds d’écran à l’application Home avec iOS 16, et il y a encore plus de fonds d’écran avec la dernière version bêta publiée pour les développeurs.

La quatrième version bêta d’iOS 16, qui a été mise à la disposition des développeurs mercredi, ajoute deux nouveaux fonds d’écran à l’application Home en plus de 10 autres fonds d’écran qui ont été ajoutés avec les versions bêta précédentes.

La plupart des nouveaux fonds d’écran sont des dégradés abstraits flous de différentes couleurs, disponibles en versions claires et sombres. Il existe également trois fonds d’écran paysage. L’un montre un mur blanc avec le ciel bleu derrière lui, un autre papier peint présente des fleurs sauvages et l’autre montre un champ ouvert. Au total, il y a 21 nouvelles images qui peuvent être utilisées comme fonds d’écran.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces fonds d’écran ne peuvent être trouvés que dans l’application Home, ce qui indique que vous ne les verrez pas dans les options de fond d’écran de l’écran d’accueil et de verrouillage iOS. Heureusement, nous avons pu extraire les images originales des fichiers iOS internes, vous pouvez donc maintenant les télécharger pour les utiliser n’importe où.

Ces fonds d’écran ont une résolution de 2000 × 2000, ce qui est plus que suffisant pour s’adapter à la plupart des écrans d’iPhone et d’iPad. Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d’écran de l’application Home ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur le bouton (i) et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis configurez-le via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un iPhone, iPad ou iPod touch.

Il convient de noter qu’iOS 16 est actuellement disponible en tant que logiciel bêta pour les développeurs via le site Web Apple Developer. Une version bêta publique est également disponible pour les utilisateurs inscrits au programme logiciel Apple Beta. La sortie officielle est prévue cet automne.

