iOS 16 beta 4 : voici toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications

Après une pause de plusieurs semaines, Apple a publié mercredi la version bêta 4 d’iOS 16 aux développeurs. La mise à jour apporte un certain nombre de changements mineurs mais notables. Il existe des mises à jour des messages, de la personnalisation de votre écran d’accueil et de votre écran de verrouillage, de CarPlay, etc. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

iOS 16 et iPadOS 16 sont actuellement en test bêta avec des développeurs et des bêta-testeurs publics. À l’heure actuelle, iOS 16 beta 4 n’est disponible que pour les développeurs enregistrés. Nous nous attendons à ce qu’Apple publie ces versions aux bêta-testeurs publics la semaine prochaine.

Les mises à jour devraient être publiées au grand public en septembre, et Apple continuera de publier de nouvelles versions bêta jusque-là. Il convient également de noter que, en particulier lors des premières versions bêta, les modifications et les améliorations ne sont pas nécessairement linéaires.

Cela indique que quelque chose qui fonctionnait dans iOS 16 beta 3 peut être cassé dans iOS 16 beta 4. Comme toujours, procédez avec prudence.

Alors, quoi de neuf dans iOS 16 beta 4 ? Plongeons-y…

Modifications et fonctionnalités d’iOS 16 bêta 4

Comme nous l’avons couvert en détail plus tôt mercredi, iOS 16 beta 4 ajoute de nouvelles limites pour les fonctionnalités d’édition et d’annulation d’envoi dans Messages. Le délai d’annulation de l’envoi des messages est passé de 15 minutes à 2 minutes. Vous êtes également désormais limité à 5 modifications et chaque modification est visible pour le récepteur.



Vous pouvez désormais personnaliser le temps dont vous disposez pour annuler l’envoi d’un e-mail dans l’application Mail. Auparavant, la valeur par défaut (et la seule option) était de 20 secondes.

Il existe plusieurs nouvelles options de fond d’écran pour CarPlay, que vous pouvez télécharger pour n’importe lequel de vos appareils dans notre couverture d’origine.

iOS 16 beta 4 ajoute la prise en charge pour permettre aux développeurs de tester la nouvelle fonctionnalité Live Activities, qui ajoute des notifications en direct à l’écran de verrouillage.

Il existe de nouveaux graphiques dans l’application Paramètres qui montrent la différence entre les options d’affichage de notification de pile, de comptage et de liste.

Il y a aussi une meilleure intégration avec Continuity Camera avec macOS Ventura beta 4 : un nouveau bouton pour activer Desk View et un nouveau message contextuel expliquant ce qu’est Desk View.

Un nouveau didacticiel Desk View vous montre comment positionner correctement votre iPhone pour obtenir les meilleurs résultats.

Lorsque vous réglez le volume d’une chanson dans l’application Musique, la barre de volume s’agrandit à mesure que vous la modifiez.

L’interface de lecture en cours sur l’écran de verrouillage a été modifiée avec des graphismes et des polices plus audacieux.

De plus, sur l’écran de verrouillage d’iOS 16 beta 4, il y a un nouveau texte « Ajouter un widget » pour indiquer clairement où les widgets sont pris en charge.

iOS 16 beta 4 ajoute une vue mise à jour des données de santé dans les paramètres de stockage avec plus de détails.

Il y a deux nouvelles options de fond d’écran dans l’application Home

iOS 16 beta 4 inclut une nouvelle interface lors de l’ajustement de la conception de votre écran d’accueil.

Si vous repérez des changements dans la nouvelle version bêta d'iOS 16 d'aujourd'hui ou dans les autres nouvelles versions bêta d'Apple aujourd'hui, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.

