Trois raisons pour lesquelles l’iPhone 14 Plus/Max sera un énorme succès commercial

En 2022, Apple devrait introduire une version régulière de l’iPhone 14 Plus/Max de sa prochaine série de smartphones. Avec des ventes médiocres de mini iPhone, Apple a décidé de miser sur des modèles plus grands, selon les dernières rumeurs. Voici les trois raisons pour lesquelles cet iPhone se vendra beaucoup.

Plus c’est gros, mieux c’est pour les clients Apple

Les rumeurs pensent que l’iPhone 14 Plus/Max abandonnera non seulement l’iPhone mini, mais aura également la même taille que l’iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Netcost-security.fr‘s Chance Miller a publié hier pourquoi il n’y aura pas d’iPhone 14 mini cette année. Il souligne les mauvaises ventes des deux modèles précédents, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Deux mois seulement après la sortie de la gamme iPhone 12, un rapport des analystes du CIRP a indiqué que l’iPhone 12 mini n’avait représenté que 6 % des ventes d’iPhone au cours de ces deux premiers mois. À titre de comparaison, l’iPhone 12 représentait 27 % des ventes, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max à 20 % chacun. (…) L’iPhone 13 mini est sorti en septembre 2021, et malgré l’amélioration de la durée de vie de la batterie et de la luminosité de l’écran, les ventes étaient toujours léthargiques. Des données récentes du CIRP suggèrent que l’iPhone 13 mini ne représentait que 3 % de toutes les ventes d’iPhone au deuxième trimestre.

D’un autre côté, il y a un intérêt croissant pour les téléphones plus gros, et c’est là que l’iPhone 14 Plus/Max brillera. Au fil des ans, non seulement Apple a augmenté la taille de ses téléphones, mais en a ensuite publié des versions Plus et Max. Par exemple, l’iPhone XS Max n’a pas apporté beaucoup de mises à niveau de l’iPhone X, mais son écran plus grand a été un succès.

Beaucoup de gens aiment également l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro Max, mais choisissent le modèle standard de 6,1 pouces en raison de son prix, ce qui nous amène au sujet suivant.

Mais avant cela, gardez à l’esprit que les gens aiment consommer des vidéos, des photos et utiliser les réseaux sociaux sur leur iPhone. Un écran plus grand est parfait pour profiter des émissions de télévision, lire, jouer à des jeux, etc.

Moins cher que l’iPhone 14 Pro Max

Une chose est sûre : l’iPhone 14 Plus/Max sera moins cher que l’iPhone 14 Pro Max. Il y aura plusieurs différences entre ces appareils. L’iPhone 14 Pro Max aurait un nouveau design, des caméras améliorées et même un meilleur processeur. Ce téléphone comportera également une finition haut de gamme en acier inoxydable et en verre, un téléobjectif, un scanner LiDAR et la technologie ProMotion.

Dépourvu de toutes ces fonctionnalités « premium », l’iPhone 14 Plus/Max coûtera moins de 1 000 $, ce qui est l’option parfaite pour ceux qui veulent un iPhone plus grand mais sans avoir à payer le prix « Pro » qui commence à partir de 1 099 $.

Probablement la meilleure batterie sur un iPhone

Si l’iPhone 13 Pro Max possède actuellement la meilleure batterie sur un iPhone, imaginez ce que fera l’iPhone 14 Plus/Max. Sans la technologie ProMotion, cet iPhone aura toujours un taux de rafraîchissement de 60Hz. Cela permet d’économiser la durée de vie de la batterie.

De plus, une rumeur sommaire prétend que tous les modèles d’iPhone 14 auront une batterie plus grosse, à l’exception de l’iPhone 14 Pro Max. Si tel est le cas, non seulement l’iPhone 14 Plus/Max aura la meilleure efficacité par rapport aux téléphones Pro, mais il aura également la plus grande batterie avec 4 325 mAh.

Emballer

Les analystes s’attendent déjà à de meilleures ventes d’iPhone 14 que la gamme actuelle – qui se vend également assez bien. Avec un modèle plus grand pour l’iPhone 14 standard et les téléphones iPhone 14 Pro boostés, Apple s’assure que chaque client aura exactement l’iPhone qu’il voudra.

Êtes-vous enthousiasmé par l'iPhone 14 Plus / Max? Envisagez-vous d'en acheter un?

