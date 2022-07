Redmi K50s Pro : ce serait le premier mobile Xiaomi avec un appareil photo de 200 mégapixels

Tout semble indiquer que Xiaomi prépare déjà l’arrivée de son nouveau fleuron sous la marque Redmi

Xiaomi semble préparer une nouvelle génération de smartphones haut de gamme au sein de la sous-marque Redmi. Comme le suggèrent les dernières fuites, le Redmi K50s Pro sera le prochain mobile phare de la société chinoise, et sa présentation devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Aujourd’hui, un « leaker » de renom a révélé les supposées caractéristiques définitives du Redmi K50s Pro, le modèle le plus pointu de Redmi pour cette année 2022, qui se démarquerait du reste des modèles de la marque pour avoir, entre autres, un appareil photo principal de 200 mégapixels, le premier du genre dans un appareil Xiaomi.

Appareil photo 200 mégapixels et Snapdragon 8+ Gen 1 dans le prétendu Redmi K50s Pro

Yogesh Brar, l’une des personnalités les plus reconnues dans le panorama de la technologie « filtres » aujourd’hui, s’est chargé de révéler les prétendues caractéristiques du prétendu Redmi K50s Pro.Le terminal aurait des spécifications de premier ordre, y compris un processeur Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 ou un écran OLED 120 hertz. Cependant, la chose vraiment frappante serait l’appareil photo principal de 200 mégapixels, qui utiliserait le capteur Samsung ISOCELL HP1.

À cela, il faut ajouter un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue macro.

Le reste de la fiche technique serait complété par une caméra frontale de 20 mégapixels, 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage, Android 13 avec MIUI 13, une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 120 W, et deux haut-parleurs stéréo.

On parle également d’un modèle réduit appelé Redmi K50s équipé du processeur MediaTek Dimensity 8100. De plus, tout semble indiquer que les Redmi K50 et Redmi K50 Pro atteindront le marché mondial en tant que Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro.