HarmonyOS 3 est désormais officiel: toutes les nouvelles qui arrivent sur le système d’exploitation Huawei

Huawei a annoncé toutes les nouvelles qui atteindront ses appareils avec HarmonyOS à partir de septembre

Lors d’un événement local en Chine, Huawei a dévoilé aujourd’hui la troisième version de son système d’exploitation développé en interne, HarmonyOS.

Il s’agit d’une mise à jour majeure de la plateforme, qui introduit de grands changements et nouveautés, et qui à partir de ce jour même, le 27 juillet, peut déjà être testée sur certains appareils de la marque grâce à un programme bêta activé par la société chinoise.

HarmonyOS 3 commencera bientôt à arriver sur les smartphones de la marque en Chine, et j’espère que nous verrons plus tard des appareils d’autres catégories avec cette version sur le marché mondial.

HarmonyOS 3 renouvelle les widgets et améliore la connexion avec les autres appareils de l’écosystème Huawei

Aujourd’hui, HarmonyOS alimente déjà plus de 300 millions d’appareils dans le monde, selon la marque. Et beaucoup d’entre eux bénéficieront de toutes les nouvelles fonctionnalités que la version 3.0 de ce système d’exploitation multiplateforme inclura.

Huawei précise qu’HarmonyOS introduit des changements importants concernant la prise en charge de nouveaux appareils et services au sein de l’écosystème IoT de la marque.

Une nouveauté intéressante de cette nouvelle version permettra aux utilisateurs de mobiles et de tablettes Huawei de partager la connexion automatiquement. Ainsi, lorsque la tablette est proche du smartphone et qu’aucun réseau WiFi n’est disponible, elle peut se connecter au réseau téléphonique pour recevoir des notifications, des SMs et des appels en temps réel.

De plus, les widgets de l’écran d’accueil ont été remaniés avec une nouvelle fonctionnalité de widgets empilés, qui permet de placer plusieurs widgets dans un seul cadre sur l’écran d’accueil. De plus, de nouvelles façons d’organiser l’écran d’accueil du smartphone sont ajoutées et différents styles sont proposés pour certains des widgets intégrés au système.

HarmonyOS 3 introduit également de nouveaux emojis 3D et le fonctionnement de certaines des applications préinstallées sur le système a été amélioré.

Comme d’habitude, la nouvelle version d’HarmonyOS introduit également des améliorations dans le domaine de la sécurité, de la confidentialité et des performances. Cette fois, la vitesse de lancement des applications a été améliorée de 7 %, tandis que la « fluidité » des animations a été augmentée de 14 %. Tout cela, tout en réduisant la consommation d’énergie de 11 % par rapport à HarmonyOS 2.

HarmonyOS 3 comprend un centre de confidentialité, accessible directement pour en savoir plus sur le comportement d’accès aux données privées et afficher les informations de manière transparente. En ce sens, un système de détection des risques de sécurité a également été inclus.

D’autre part, la fonction de protection de la vie privée vous permet également de supprimer les données sensibles des images avant de les partager, telles que l’emplacement où elles ont été prises, l’heure ou le modèle de l’appareil.

HarmonyOS devrait commencer à être déployé sur les appareils Huawei à partir de septembre 2022, en commençant par ceux vendus en Chine. Pour l’instant, aucune donnée n’a été donnée concernant le déploiement mondial, et la liste des appareils Huawei qui recevront la mise à jour n’a pas été partagée.