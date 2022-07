Les bénéfices de l’AAPL au troisième trimestre 2022 connaîtront un plateau de croissance après la poussée de la pandémie, prédisent les analystes

Un jour avant que la société Cupertino ne divulgue les résultats de l’AAPL pour le troisième trimestre 2022, les analystes s’attendent à voir la fin de la croissance alimentée par la pandémie de la société.

Comme c’est la nouvelle normalité, la société n’a publié aucune orientation pour le trimestre fiscal, compte tenu de la perturbation continue de l’approvisionnement alors que la Chine poursuit sa politique COVID Zero…

Les revenus d’Apple ces derniers temps ont été une bataille entre l’offre et la demande. Du côté de l’offre, la société Cupertino a fait face à toute une série de perturbations dans la production de produits en raison des blocages COVID. La demande, en revanche, a augmenté en raison d’une combinaison de dépenses technologiques accrues pendant la pandémie et d’une toute nouvelle génération de Mac Apple Silicon.

La demande l’a jusqu’à présent emporté, la société bénéficiant d’une série de trimestres record. En avril, par exemple, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre. Le directeur financier Luca Maestri a alors déclaré que la société avait enregistré des records de revenus dans presque toutes les catégories de produits.

Nous sommes très satisfaits de nos résultats commerciaux records pour le trimestre de mars, car nous avons établi un record de chiffre d’affaires historique pour les services et des records de chiffre d’affaires pour le trimestre de mars pour iPhone, Mac et Wearables, Maison et Accessoires.

Apple a enregistré une croissance de ses revenus au cours de chacun des douze derniers trimestres, à commencer par le deuxième trimestre de 2019.

Yahoo finance a son tour d’horizon habituel des attentes des analystes. La fourchette des revenus prévus pour le troisième trimestre fiscal est énorme, allant de 79,26 milliards de dollars au bas de l’échelle à 88,41 milliards de dollars au haut de l’échelle.

La moyenne sur 26 analystes, cependant, est de 82,81 milliards de dollars – ce qui représenterait une croissance d’une année sur l’autre de seulement 1 %, ce qui est essentiellement stable.

Le site indique que la force du dollar et la perte des ventes russes sont d’autres facteurs en jeu.

Apple s’attend à ce que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement induites par le COVID et les pénuries de silicium à l’échelle de l’industrie nuisent au chiffre d’affaires de 4 à 8 milliards de dollars, bien plus que ce qu’il a connu au deuxième trimestre de l’exercice 2022. Le change défavorable devrait également nuire aux revenus de 300 points de base (bps). L’absence de revenus russes affectera le chiffre d’affaires de 150 points de base [1.5%].

Un dollar fort indique qu’Apple doit soit augmenter les prix des produits dans d’autres pays, soit porter atteinte à sa marge.

Le fait qu’Apple ait ouvertement réduit les iPhones en Chine – une première pour l’entreprise – quelques jours seulement avant son appel aux résultats suggère qu’elle essaie peut-être de générer des nouvelles sur la croissance de l’iPhone pour compenser le manque de même au cours du trimestre précédent.

A la recherche d’Alpha note que quelqu’un parie gros sur la chute du cours de l’action Apple après l’annonce des résultats de demain, et les données techniques soutiennent cette affirmation.

L’action se négocie comme si tout allait bien, et rien ne peut mal tourner lorsque la société publie ses résultats […]

Un commerçant parie qu’Apple négociera à la baisse après les résultats. Le 25 juillet, l’intérêt ouvert pour les options de vente de 140 $ du 29 juillet a augmenté d’environ 16 600 contrats [This] impliquerait que l’action se négociera en dessous de 139,55 $ d’ici la date d’expiration à la fin de cette semaine. Compte tenu du court laps de temps de ce commerce, il s’agit d’un pari raisonnablement important, le commerçant payant environ 800 000 $ de primes pour faire le pari baissier. […]

Le graphique technique d’Apple suggère que les actions peuvent chuter après avoir atteint la résistance technique à 156,65 $. Le RSI a tendance à baisser depuis un certain temps, créant une série de hauts et de bas plus bas. Cela suggérerait que l’élan est très baissier. Si l’action devait tomber en dessous du support à 152 $, il est alors possible que l’action retombe à 139,60 $.