LG G8 ThinQ commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 12

LG tient ses promesses en quittant le marché des smartphones. Et jusqu’à présent, LG a fait un excellent travail pour maintenir les appareils LG en vie en déployant de temps en temps des mises à jour logicielles. Oui, il faut du temps à LG pour fournir des mises à jour logicielles pour certaines régions, mais la société le cloue en Corée du Sud continentale. Le LG G8 ThinQ reçoit la mise à jour stable d’Android 12. Si vous êtes un utilisateur de LG G8 en Corée du Sud, vous êtes sur le point de découvrir les nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Jetons un coup d’œil à tout ce qui concerne la mise à jour LG G8 ThinQ Android 12.

LG G8 est un téléphone lancé en 2019 avec le système d’exploitation Android 9. LG a ensuite déployé deux mises à jour majeures Android 10 et Android 11 pour LG G8. Et donc Android 12 est la troisième mise à jour majeure pour LG G8 ThinQ et probablement la dernière mise à jour majeure également. Mais pour une entreprise qui n’est plus dans le secteur des smartphones, c’est incroyable. Même certains OEM actifs ne sont pas en mesure d’égaler LG dans les mises à jour logicielles. Ce mois-ci, LG a également publié trois mises à jour incrémentielles pour les téléphones LG en Corée du Sud.

Android 12 se déploie pour le modèle LG G8 LM-G820N en Corée du Sud. Il sera bientôt disponible dans d’autres régions. Mais pour l’instant, nous n’avons aucune idée de quand exactement il sera disponible. Le LG G8 ThinQ Android 12 se déploie avec différentes versions logicielles selon l’opérateur mobile. G820N40b (LG U+), G820N40b (KT), G820N40b (SKT), G820NO40b (auto-alimenté).

Maintenant qu’Android 12 est une mise à niveau majeure pour LG G8 ThinQ, vous pouvez vous attendre à de nouvelles fonctionnalités et modifications, y compris une mise à niveau du correctif de sécurité. Vous pouvez consulter le journal des modifications traduit ci-dessous.

Journal des modifications LG G8 Android 12

Le système d’exploitation Android 12 a été appliqué.

Une fonction permettant de restreindre/autoriser l’utilisation de la caméra/du microphone a été ajoutée pour protéger les informations personnelles.

Pour la protection de la vie privée, une icône verte s’affiche en haut de l’écran lorsque la caméra/le microphone est en cours d’utilisation.

Ajout de la possibilité de choisir entre l’emplacement exact ou l’emplacement approximatif lorsque vous autorisez l’application à déterminer l’emplacement de votre appareil.

Une icône de raccourci pour le contrôle des appareils IoT a été ajoutée à la fenêtre de notification.

Lors de l’utilisation du verrouillage de sécurité, une fonction a été ajoutée pour verrouiller le téléphone en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation et en sélectionnant l’icône de verrouillage à l’écran.

Une fonction a été ajoutée pour libérer les autorisations des applications qui n’ont pas été utilisées pendant un certain temps et pour libérer de l’espace en supprimant les fichiers temporaires.

Ajout de menus de sécurité et d’urgence aux paramètres.

En raison du changement de politique de Google, la fonction permettant de connecter les données mobiles et le Wi-Fi en même temps n’est pas prise en charge.

Comme certains utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour Android 12 sur leur LG G8, nous avons vérifié certains retours. Et il semble que les utilisateurs soient impressionnés par les efforts de LG. Oui, il y a quelques bogues mineurs que vous pourriez voir dans la dernière mise à jour. Ne vous attendez pas à un grand changement d’interface utilisateur dans la mise à jour Android 12.

Android 12 pour LG G8 est déployé par lots, cela indique que la mise à jour sera déployée pour des groupes d’utilisateurs dans quelques semaines. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez utiliser l’outil LG Bridge pour mettre à jour votre téléphone manuellement à l’aide d’un PC. La taille de la mise à jour est d’environ 1,3 Go, assurez-vous donc qu’il y a suffisamment d’espace libre sur votre appareil.

N’oubliez pas de faire une sauvegarde de votre téléphone et de le charger à 50 % avant de passer à Android 12.

