Le Xiaomi Smart Band 7 est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la batterie

Cette mise à jour, qui arrive sur le Xiaomi Smart Band 7 avec la version 1.19.15 du firmware, corrige quelques bugs et améliore l’autonomie du bracelet.

Xiaomi a lancé sa septième génération de bracelets intelligents dans notre pays il y a tout juste un mois, un Xiaomi Smart Band 7 que nous avons déjà pu analyser en profondeur et qui a reçu sa première mise à jour majeure quelques jours plus tard.

Eh bien, nous venons d’apprendre, grâce à Gizmochina, que le Xiaomi Smart Band 7 a été à nouveau mis à jour et que ce nouveau logiciel inclut de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la batterie.

Ce sont toutes les améliorations incluses dans la deuxième mise à jour majeure du Xiaomi Smart Band 7

Cette nouvelle version logicielle arrive sur le Xiaomi Smart Band 7 avec la version 1.19.15 du firmware, qui est une mise à jour de la variante 1.16.0.7 qui a été déployée le mois dernier.

Cette nouvelle mise à jour corrige certains bogues trouvés dans la version précédente, tels que le chevauchement des messages, le gel du système et la réinitialisation constante de l’intensité des vibrations.

4 applications parfaites pour le Xiaomi Mi Band 7 : apprenez à tirer le meilleur parti de votre bracelet

De plus, cette nouvelle version du firmware est également chargée d’optimiser la consommation d’énergie du Mi Band 7 pour améliorer son autonomie et avec cette mise à jour la batterie du bracelet de sport Xiaomi devrait durer plus que les 14 jours actuels.

Enfin, cette mise à jour comprend également un nouveau cadran d’horloge murale et un nouveau mode d’entraînement par intervalles pour certains modes sportifs.

Cette nouvelle version du logiciel n’est pas encore disponible dans le monde entier, car elle a été initialement déployée en Chine, mais elle devrait atteindre le reste des régions dans les semaines à venir.

Les bracelets Mi Band 6 sont-ils compatibles avec le Mi Band 7 ?

Comme d’habitude, cette mise à jour peut être téléchargée et installée sur le Mi Band 7 via l’application Zepp Life, à condition que l’application soit associée au bracelet intelligent.