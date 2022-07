Le plus équilibré: ce mobile hautement recommandé touche des creux historiques, et ce n’est pas Xiaomi

Ce mobile est un excellent achat pour l’avenir et bénéficie de plus de 160 euros de réduction. On vous dit pourquoi c’est l’un de nos préférés.

L’OPPO Reno 6 5G est l’un des téléphones que nous recommandons le plus, non seulement pour son design exquis, mais aussi pour les performances magnifiques et équilibrées qu’il offre dans la pratique. La meilleure chose à propos de cet OPPO Reno 6 5G est qu’il atteint actuellement son prix minimum historique sur Amazon. Attention, car vous pouvez l’acheter pour seulement 335 euros, c’est une offre spectaculaire.

Ce mobile OPPO est disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un prix public conseillé de 499 euros. Par conséquent, si vous l’achetez maintenant sur Amazon, vous profitez d’une remise de plus de 160 euros, votre porte-monnaie l’appréciera sans aucun doute. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez en profiter en personne le lendemain.

C’est une opportunité unique d’obtenir un excellent mobile pour les années à venir, avec un écran AMOLED de haute qualité, un processeur capable de tout gérer, une caméra principale avancée et une charge rapide pouvant atteindre 65 watts. Sur la base de notre analyse du OPPO Reno 6 5G, nous allons vous dire pourquoi vous aurez raison avec votre achat.

Achetez le OPPO Reno 6 5G à un prix historiquement bas

L’OPPO Reno 6 5G possède l’une des conceptions les plus soignées du marché, ce qui se traduit par une expérience utilisateur très confortable et agréable. Le terminal a une épaisseur de seulement 7,59 millimètres et un poids qui reste à 182 grammes, garantissant ainsi que nous pouvons l’utiliser pendant des heures sans être trop lourd. De plus, ses bords droits permettent une meilleure prise en main. Le modèle qui baisse le plus en prix est le bleu foncé, très élégant et dédié. Vous pouvez également acheter le modèle bleu clair plus frappant pour 389 euros.

Parmi les grands atouts de ce smartphone milieu de gamme se trouve son écran AMOLED de 6,43 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz protégé par Gorilla Glass 5. C’est une dalle de très bonne qualité, qui offre des images nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et aussi fluide. De plus, il est chargé de loger un lecteur d’empreintes digitales qui agit rapidement et avec précision lors du déverrouillage du système.

Plus de 160 euros de réduction pour l’un des téléphones les plus équilibrés du moment.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 900, qui permet à l’OPPO Reno 6 5G de bien se comporter dans n’importe quelle scène. Vous pouvez utiliser le mobile pour afficher Instagram, naviguer avec Google Chrome, jouer à des jeux et pour toute autre tâche. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone 5G, vous pouvez donc vous connecter aux réseaux les plus rapides. D’autre part, vous devez savoir que c’est l’un des mobiles OPPO qui a été mis à jour vers Android 12 et que, au minimum, il sera mis à jour vers Android 13.

Ce mobile en vente est également une bonne option si vous souhaitez prendre des photos, car son appareil photo principal de 64 MP capture des images de très bonne qualité, très détaillées et avec une large plage dynamique. A côté, au dos, on trouve un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. De l’autre côté, sur l’écran, on retrouve une caméra frontale de 32 MP qui prend de bons selfies. Au fait, avec cet OPPO, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K à 30 ips.

On finit par parler de ses performances en autonomie, avec une batterie de 4 300 mAh qui atteint facilement la journée d’utilisation. La meilleure chose est que vous n’avez pas besoin de beaucoup de temps pour le charger car, comme il a une charge rapide de 65W, en seulement une demi-heure, il passe de 0% à 100% de puissance. Vous n’avez pas besoin d’acheter le chargeur séparément, il est inclus dans la boîte.

Bref, l’OPPO Reno 6 5G est un mobile très équilibré qui assure de bonnes performances pour les années à venir. Profitez de cette baisse à 335 euros et procurez-vous un super smartphone avant que le prix ne remonte.

